Lady Oscar: annunciato il revival di Studio MAPPA

Lady Oscar, pubblicato in Italia anche col titolo Le rose di Versailles è una delle serie anime e manga più iconiche degli anni settanta. Nel corso della sua serializzazione ha conquistato tantissimi fan di ogni parte del mondo e adesso si scopre che tornerà sullo schermo. Sono passati alcuni decenni da quando la serie ha debuttato con la serie anime, ma ciò cambierà nel 2025. Annunciato per la prima volta nel 2022, La rosa di Versailles riceverà un revival e l’annuncio arriva con un nuovo imperdibile trailer.

Come si può vedere dal trailer in cima al presente articolo, il primo sguardo al revival di Lady Oscar è a dir poco stravagante. Il progetto, gestito dal famoso studio di animazione giapponese, MAPPA, ha l’obiettivo di celebrare il cinquantesimo anniversario della serie. E infatti La Rosa di Versailles si sta preparando per tornare al cinema con questo revival che dovrebbe essere presentato la prossima primavera.

MAPPA Studios ha pubblicato un nuovo poster e trailer per il revival, ma questa non è tutto. Infatti si può scoprire il cast principale e lo staff del film. Quindi, per saperne di più su questa produzione, di seguito ne riportiamo l’elenco specifico:

Oscar François de Jarjayes – Voce: Miyuki Sawashiro

Maria Antonietta – Voce: Aya Hirano

André Grandier – Voce: Toshiyuki Toyonaga

Hans Axel von Fersen – Voce: Kazuki Kato

Regista– Ai Yoshimura

Sceneggiatura: Tomoko Konparu

Design dei personaggi – Mariko Oka

Produttore musicale – Hiroyuki Sawano

È dunque chiaro che La Rosa di Versailles ha in cantiere un impressionante ritorno e i fan sono ansiosi di vedere come MAPPA gestirà il progetto. Ora, se non hai familiarità con il romanzo classico, La Rosa di Versailles risale al 1972 quando Riyoko Ikeda pubblicò il manga con Shueisha. Nel corso degli anni, la serie è stata adattata più volte, incluso l’anime del 1979. Dai musical alle produzioni live-action, La rosa di Versailles è un classico amato dai fan ed era atteso da tempo un revival. E ora si può vedere che MAPPA è pronto a riportare la serie sotto i riflettori.

Gli eventi sono ambientati intorno alla metà del 18° secolo. Per rinsaldare il reciproco impegno di amicizia contro la Prussia di Federico II, Austria e Francia decidono di pensare a un matrimonio che potesse unire le due monarchie: quello tra la quattordicenne Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena e il delfino francese Luigi XVI. La loro tormentata vicenda comincia a intrecciarsi sempre più con quella di una splendida fanciulla, Oscar Françoise de Jarjayes, una giovane nobile che il padre ha voluto educare come un uomo, perché diventasse il generale della guardia reale francese.

