Tra le uscite targate Panini Comics del 4 luglio 2024 troviamo, in occasione dell’impegno nel torneo di Wimbledon dell’altoatesino n° 1 ATP, la nuova edizione di Piccoli grandi campioni, il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner.

Inoltre i nuovi numeri de Gli Infallibili di Leo Ortolani e di Teenage Mutant Ninja Turtles, nuovamente mensile in vista del rilancio firmato da Jason Aaron.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 4 luglio 2024.

Le uscite Panini Comics del 4 luglio 2024

Gli Infallibili 3

Il Mondo di Rat-Man 22

3,00 €

Bambole assassine! Robot inarrestabili! Sono forse frutto dell’intelligenza artificiale? Non era meglio, allora, la stupidità naturale? Ci penseranno gli agenti London e Paul a utilizzarla, per non lasciare nulla di intentato, nel tentativo di scoprire chi abbia costruito queste perfette repliche dell’uomo. E della donna, eh. Anzi, di tuttə, dai, senza distinzioni di gender. Avanti, Agenti Speciali! Nella terza puntata di Gli Infallibili c’è da fermare un robot…! Anzi, un robota!

Teenage Mutant Ninja Turtles 67

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #126/129

Le avventure delle TMNT di nuovo mensili! Mentre lo scontro tra le Tartarughe Ninja e le Rane Punk infiamma le strade di Mutant Town, la tensione tra gli Utrom e i Triceraton si fa sempre più palpabile, con conseguenze potenzialmente disastrose. Ma chi è il Dr. Jasper Barlow? E sarà un amico o un nemico?

The Boys Deluxe 5

Garth Ennis Celebration Variant

41,00 €

Contiene: The Boys (2006) #48/59, The Boys: Butcher, Baker, Candlestickmaker (2011) #1/6

Un tuffo nel passato di Butcher, da Londra alla guerra nelle Falkland, nel primo incontro fra i Boys e i loro avversari e nell’indagine di Hughie sulla prima azione dei super nella Seconda Guerra Mondiale. Il penultimo volume dello scorrettissimo fumetto che è diventato una serie TV su Prime Video.

Piccoli Grandi Campioni: il Manuale Illustrato del Tennis di Jannik Sinner

Nuova Edizione

9,90 €

Arriva la nuova edizione di Piccoli grandi campioni, il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner con una nuova cover dedicata al grande tennista. Il giovane campione internazionale, numero 1 al mondo nella classifica ATP, è il protagonista assoluto di questo volume che, oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà attraverso una lunga e divertente intervista alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi, strabilianti anni di carriera. Con i testi di Diego Cajelli, acclamato autore di Zelig, e le illustrazioni realizzate magistralmente da Alessandra Patanè (CTRL-Z, Contrast), scoprirete tutto sul gioco del tennis e su questo straordinario atleta che, insieme a Racchetta e Pallina, diventerà anche un personaggio a fumetti, protagonista di divertentissime strisce

Star Wars Romanzi: Dooku – Un Jedi Perduto

25,00 €

Contiene: Star Wars: Dooku – Jedi Lost

Darth Tyranus. Conte di Serenno. Capo dei Separatisti. Una lama rossa sguainata nell’oscurità. Chi era Dooku prima di diventare il braccio destro di Palpatine? Scoprite il suo passato, dall’infanzia privilegiata fino alla scoperta delle abilità Jedi e l’addestramento per mano del leggendario Maestro Yoda! Mentre le capacità di Dooku si affinano, diventa una figura sempre più importante e prende come Padawan il promettente Qui-Gon Jinn. Ma il seducente potere del lato oscuro incombe su di lui… La sceneggiatura completa dell’audiodramma originale di Cavan Scott, sceneggiatore della serie a fumetti L’Alta Repubblica.

Asterix Ominbus 3

45,00 €

Contiene: Astérix et le chaudron, Astérix en Hispanie, La Zizanie, Astérix chez les Helvètes, Le Domaine des dieux, Les Lauriers de César

Terzo appuntamento con la fortunata collana di Omnibus che riunisce le avventure di Asterix della storica coppia di autori Goscinny e Uderzo. Oltre a giocare “in casa”, i nostri eroi Galli viaggeranno in Spagna, in Svizzera e torneranno a visitare Roma. Più di 300 pagine di sberle, banchetti, battute memorabili e tante curiosità… “ferpettamente” riunite in un volume unico!