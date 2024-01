Il rilancio delle Teenage Mutant Ninja Turtles firmato da Jason Aaron

In occasione del 40° anniversario della loro creazione, le Teenage Mutant Ninja Turtles saranno protagoniste di un rilancio firmato da un nome d’eccezione, quello di Jason Aaron.

Come annunciato da ComicBook, dopo la conclusione dell’attuale serie di IDW Publishing scritta da Sophie Campbell con Teenage Mutant Ninja Turtles #150 di aprile, disegnato da Vincenzo Federici, sarà proprio lo scrittore superstar Jason Aaron a firmare la nuova serie regolare delle Teenage Mutant Ninja Turtles il prossimo giugno.

La notizia era stata anticipata da Rob Liefeld su Twitter già lo scorso agosto, ma solo adesso è stata ufficializzata da IDW.

Did they announce the TMNT take over at IDW by Jason Aaron yet? — robliefeld (@robertliefeld) August 31, 2023

Nonostante il rilancio con un nuovo Teenage Mutant Ninja Turtles #1, IDW ha specificato che il nuovo titolo non sarà un reboot dell’attuale continuity delle TMNT. Al contrario, Aaron si unirà alla continuity esistente con una storia di anteprima di 10 pagine in un one-shot intitolato Teenage Mutant Ninja Turtles Alpha #1 a giugno. Dopo il one-shot TMNT: Alpha, Aaron rilancerà il titolo a luglio con un artista ancora da annunciare.

RAD news about @JasonAaron writing our new #TMNT relaunch… Any guesses about the artist? pic.twitter.com/xm92MDSU4g — IDW Publishing (@IDWPublishing) January 16, 2024

Aaron ha recentemente concluso un lungo contratto di esclusiva con la Marvel Comics, culminato in una lunga gestione degli Avengers dopo aver firmato pagine di personaggi come Thor, Ghost Rider, Wolverine, Punisher e Doctor Strange. Attualmente sta scrivendo Action Comics e Batman: Off-World per la DC, e ora sembra che si stia espandendo a un altro universo di supereroi, quello delle Teenage Mutant Ninja Turtles. Ecco le sue prime dichiarazioni in merito:

“Lanciare una nuova serie a fumetti delle TMNT nel bel mezzo del 40° anniversario dei personaggi è chiaramente uno dei lavori da sogno nel campo dei fumetti. Soprattutto per me, un bambino che si è innamorato delle Tartarughe per la prima volta tanti anni fa grazie alla serie originale dei Mirage Studios, comprando quei numeri rivoluzionari appena usciti dallo scaffale, fumetti che ti prendevano a calci in faccia con la loro grinta ricca di azione e il loro atteggiamento gloriosamente crudo. Non potrei essere più onorato ed entusiasta di aggiungermi a quella stimata eredità di fumetti che ti prendono a calci in faccia, specialmente come parte di un’incredibile serie IDW che ha ampliato il mondo e la linea temporale delle Tartarughe in modi così audaci ed eccitanti. In termini di ciò che verrà, il bambino che è in me vuole che sappiate che potete aspettarvi un po’ di grinta vecchio stile, una spruzzata di nuovo atteggiamento oscuro e tutta l’azione spaccaossa che quattro fratelli ninja mutati possono gestire”.