Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, annunciato il videogioco

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin è una delle graphic novel più importanti per il franchise, e recentemente abbiamo avuto conferma che quest’ultima sarà trasposta in un videogioco action in terza persona molto maturo, che seguirà le “gesta” del God of War di Sony.

Per chi non lo sapesse il volto delle tartarughe più note al mondo non è quello dei catoni animati, o dei film, visto che i personaggi nascono da un fumetto cupo e violento, così come possiamo vedere anche nella storia “The Last Ronin”.

Doug Rosen, vicepresidente senior per i giochi e i media emergenti di Paramount Global, detentore dei diritti delle Teenage Mutant Ninja Turtles ha confermato durante a un’intervista per Polygon che il titolo è già in sviluppo, anche se sarà previsto tra alcuni anni. Nessun altro dettaglio è stato confermato al riguardo.

Come accennato la fonte fa solamente riferimento alla natura del titolo molto simile a quella di God of War, dove tramite un titolo più complesso e maturo la storia andrà ad adattare in versione videoludica le vicende inerenti all’arco narrativo “The Last Ronin”, un futuro alternativo dove 3 tartarughe hanno perso la vita.

Il Ninja restante andrà a cercare e trovare vendetta per i suoi fratelli caduti, dove in un bagno di sangue riceverà la sua vittoria, anche se a caro prezzo. Una storia profonda che sicuramente ha catturato tantissimi appassionati in tutto il mondo.

In un mondo devastato dalla guerra, dove 3 Tartarughe Ninja hanno perso la vita, una combatte la battaglia di tutti, rivelando solamente il suo volto alla fine di tutto.

Questo è un bell’annuncio se ci pensiamo, dato anche il volto degli ultimi giochi del franchise come TMNT, Shredder’s Revenge; un bel gioco che cavalca il volto commerciale del franchise, così come conosciuto in tutto il mondo: finalmente è arrivato il momento di dare una svolta al tutto, rispecchiando il cuore originale delle TMNT.

Voi cosa ne pensate dell’annuncio del videogioco dedicato alle Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin?

Fonte Polygon