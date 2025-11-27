News Videogames

Assassin's Creed Shadows x Attack on Titan: svelato l'evento crossover nella "Caverna di Cristallo"

Eleonora Masala 27/11/2025

Ubisoft ha davvero fatto il colpaccio: in Assassin’s Creed Shadows arriva una missione crossover ufficiale con Attack on Titan. A partire dal 25 novembre e fino al 22 dicembre, i giocatori potranno immergersi in un’avventura ispirata al celebre manga di Hajime Isayama, direttamente dentro l’open world dell’ultimo Creed. 

Al centro di questo evento speciale ci sarà la Caverna di Cristallo, un luogo misterioso dove le ombre di Shadows si mescoleranno con elementi tipici dell’universo di Attack on Titan. Secondo Ubisoft, Yasuke e Naoe dovranno affrontare “un terrificante esperimento” che potrebbe liberare un nemico abominevole. Non è solo una quest: è una storia “show-driven”, con nuovi dettagli narrativi, personaggi a tema e ambienti familiari per chi conosce la serie dei Giganti. 

E non è finita: l’evento offre ricompense esclusive, come oggetti ispirati a Attack on Titan da trovare durante la missione, e anche skin per Yasuke e Naoe. In particolare, sarà possibile ottenere un outfit influenzato dai Titani per Yasuke e uno ispirato a Mikasa per Naoe. 

Insomma, Ubisoft non si limita a “mettere un po’ di tema anime”: ha creato un vero e proprio crossover narrativo che sembra pensato per chi ama immergersi nelle storie, ma anche per chi gioca per il puro divertimento dell’azione. Una fusione tra l’estetica stealth di Shadows e l’epica oscura di Attack on Titan che promette di dare qualcosa di davvero speciale.

Di certo, vedere due mondi così diversi incontrarsi in modo così curato e narrativamente coerente è qualcosa che non capita spesso nei videogiochi. E proprio per questo, molti giocatori stanno già aspettando di scoprire quali sorprese nasconde davvero la Caverna di Cristallo e se questo esperimento aprirà la strada a collaborazioni ancora più ambiziose in futuro. 

Se sei un fan di Assassin’s Creed oppure di Attack on Titan, vale la pena prepararsi: l’evento potrebbe essere uno dei momenti più memorabili per entrambi gli universi. E chi lo sa, magari sarà solo il primo di tanti crossover in arrivo.

