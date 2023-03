Tartarughe Ninja Caos Mutante: il trailer italiano del film d’animazione

Cowabunga! Dall’eterno adolescente Seth Rogen una nuova generazione di eroi sorgerà… dalle fogne.

Il nuovo film d’animazione Tartarughe Ninja Caos Mutante arriverà nel 2023 solo al cinema – negli Usa ad Agosto. Si è mostrato nel primo trailer ufficiale, che pesca dall’animazione mista di Spider-Man: Un nuovo universo che aveva già fatto scuola con Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio:

Tartarughe Ninja Caos Mutante: trailer e sinossi del film animato

Questa la sinossi ufficiale di Tartarughe Ninja Caos Mutante:

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Paramount Pictures e Nickelodeon Movies presentano una produzione Point Grey. Tartarughe Ninja Caos Mutante è diretto da Jeff Rowe e co-diretto da Kyler Spears. Prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e distribuito al cinema da Eagle Pictures.

Qui April sarà invece un personaggio nero e i quattro protagonisti sembrano ricalcare ancora di più l’età adolescenziale. Tra i doppiatori originali Jackie Chan, Ayo Edebiri, Seth Rogen, John Cena, Hannibal Buress, Rose Byrne, Ice Cube, Post Malone, Paul Rudd, Maya Rudolph, Natasia Demetriou, and Giancarlo Esposito.

Tartarughe Ninja (in origine Teenage Mutant Ninja Turtles, letteralmente “Tartarughe ninja mutanti adolescenti”) è una serie a fumetti di genere fantascientifico ideata nel 1984 dai disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird. Viene pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla casa editrice statunitense Mirage Studios.

Dal franchise sono stati tratti numerosi film live action e animati, una serie animata e videogiochi dedicati. Tra questi anche un film d’animazione crossover con Batman. Da segnalare poi i due recenti live action del 2014 e 2016 prodotti da Michael Bay con Megan Fox nei panni di April O’Neil.