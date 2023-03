Tartarughe Ninja: caos del mutante: il trailer nasconde un Easter Egg di Jujutsu Kaisen

La famosissime Tartarughe Ninja sono pronte a tornare sul grande schermo con il film reboot intitolato Tartarughe ninja: Caos del Mutante. Infatti all’inizio di questa settimana Paramount Pictures ha condiviso il primo trailer del nuovo lungometraggio, che tornerà con una storia completamente diversa e un’opera animata. Questa versione ha uno stile di animazione che ricorda Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018.

A quanto pare il trailer delle Tartarughe Ninja nasconde un Easter legato al manga di Gege Akutami, ossia Jujutsu Kaisen e non solo. Dunque Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo hanno reso omaggio a Jujutsu Kaisen, concentrandosi principalmente sullo stregone Gojo Satoru.

L’Aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider jjkstroll. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

still obsessed with Gojo's random cameo in the upcoming TMNT film pic.twitter.com/sVwtOHKAOy — dyl :3 (@jjkstroll) March 6, 2023

Come si può vedere dal contenuto condiviso, i fan delle Tartarughe Ninja hanno notato questo Easter egg. Il riferimento all’anime Jujutsu Kaisen viene notato attraverso Donatello. Il personaggio più intelligente dei suoi fratelli impugna il suo tipico bastone bō, al quale la tartaruga ninja ha conferito un tocco di eleganza con alcuni intagli. Tra questi è nettamente visibile la spilla linare di Sailor Moon e l’altro è un adesivo di Gojo di Jujutsu Kaisen.

Le Tartarughe Ninja è una serie a fumetti di genere fantascientifico ideata nel 1984 dai disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird. Questo di cui stiamo parlando è il reboot di Tartarughe Ninja: Caos Mutante prodotto da Paramount Pictures e dall’attore Seth Rogen. Dopo diversi film, la serie tornerà in azione per la seconda versione completamente animata per il grande schermo.

Data la popolarità di Jujutsu Kaisen, non sorprende vedere le Tartarughe Ninja rendere omaggio alla serie. Diversi animatori di Hollywood sono cresciuti con gli anime e continuano a supportare il medium, che non fa che influenzare ulteriormente i professionisti. Questa influenza porterà probabilmente un po’ di stile anime al progetto e lo si potrà confermare quando uscirà quest’anno.

Prima di questo però, c’è da guardare la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, prevista per il mese di luglio. Questa adatterà sul piccolo schermo le vicende legate al passato di Gojo e all’arco dell’incidente di Shibuya.

Fonte – Comicbook