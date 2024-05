Gotham City Sirens: Catwoman, Harley Quinn e Poison Ivy ancora insieme

Ad agosto la DC metterà in pausa le serie regolari di Catwoman, Harley Quinn e Poison Ivy perché le tre anti-eroine saranno protagonista di una miniserie settimanale: Gotham City Sirens.

È passato più di un decennio da quando le più famose criminali di Gotham City si sono riunite sotto il nome di Sirens, e questa volta non sono tutte dal lato sbagliato della legge! Le tre hanno fatto gruppo spesso nella serie animata di Harley Quinn, ma è dal 2011 che non usciva una serie dedicata al terzetto.

New Gotham City Sirens weekly miniseries ; from Leah Williams, Matteo Lolli, Daniel Hillyard and Brandt & Stein, covers by @TerryDodsonArt & Rachel Dodson pic.twitter.com/5vI7BQGCPc — Daily women & thems of DC (@BestDcWomen) May 9, 2024

In Gotham City Sirens di Leah Williams (Power Girl, X-Factor), Matteo Lolli (Harley Quinn, Deadpool), Daniel Hillyard (Plush, Vinyl, Plastic) e Brandt & Stein (Harley Quinn: Black + White + Redder, Mighty Captain Marvel), un’operazione di caccia violenta e altamente illegale sponsorizzata da energy drink è ciò che dà il via all’azione, minacciando le vite della fauna selvatica e degli abitanti di Gotham City, e le uniche in grado di salvare la situazione sono il trio criminale di Catwoman, Poison Ivy e Harley Quinn! Sono tornate in squadra e pronte all’azione… per la prima volta dopo anni!

My variant COVER for GOTHAM CITY SIRENS’ summer mini-series is revealed! 🥰 These girls are back as a team for a fun mini series by: W: @mymonsterischic

A: @MatteoLolli , @DBH184 & @brandtandstein Who’s your fav siren?🥰 pic.twitter.com/b6O87Z8eUO — Tirso Cons ©️ (@TirsoCons) May 9, 2024

Gotham City Sirens vedrà le apparizioni speciali di White Rabbit e Punchline e introdurrà il gruppo di cowboy e scagnozzi che presto si affacceranno sulla scena nazionale: i Nasty Boys!

Catwoman on variant covers for Gotham City Sirens by @ScottForbes pic.twitter.com/cFLLdzoehj — 🐱 (@CatwomanNation) May 9, 2024

Intervistata da Polygon, Leah Williams non ha potuto condividere molti dettagli della trama, ma ha spiegato che è stata ispirata da uno strano incontro con la fauna selvatica che ha avuto una volta guidando in mezzo al nulla nella campagna del Montana.

“Dall’altra parte dell’incrocio c’era questa creatura aliena che non avevo mai visto prima, non originaria del Montana […] Aveva queste corna nere a spirale e grandi occhi neri, e strisce; non c’è nulla in Montana che abbia quell’aspetto. Per anni dopo, quando descrivevo questo incontro ai miei genitori o ai miei capi, mi dicevano: “Oh, probabilmente hai visto un alce. Hai visto un cervo. Te lo sei solo immaginato”. E io: “No, stronzi, io so cosa ho visto!””.

Solo anni dopo, quando la Williams ha avvistato lo stesso animale in un santuario del Texas, ha scoperto di essersi imbattuta in un Impala africano, probabilmente importato e fuggito da una battuta di caccia esotica.

“Da allora mi sono chiesta: ‘Chi è che fa questo? Chi importa animali esotici in Montana solo per lo sport di ucciderli?’ Per me è una cosa disgustosa, ma è anche legale: è completamente nelle regole”.

Williams ha pensato che quindi fosse una situazione perfetta per unire le Gotham City Sirens, in quanto amanti della vita animale (e vegetale) con un rapporto non proprio idilliaco con la legge.