Harley Quinn: Un Sacco di Pipistrelli | Recensione del nuovo spin-off della serie animata

Tobia Brunello 2023-10-05T17:00:29+02:00 Autori: Tee Franklin, Shae Beagle, Jon Mikel Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Stati Uniti Prezzo: € 19,00 Cartonato a colori 17X26 – 144 pagine Data di pubblicazione: 15/06/2023

È passato più di un anno dall’uscita di Harley Quinn: La Serie Animata – Il Tour “Mangia. Frega! Ammazza” ed è tempo di un nuovo volume a fumetti dedicato alla versione cartoon della caotica anti-eroina di Gotham City, Un Sacco di Pipistrelli.

Ma nonostante questo Harley Quinn: La Serie Animata – Un Sacco di Pipistrelli esca dopo un anno dal precedente, nel frattempo il panorama televisivo italiano non è cambiato, e la serie animata in questione è ancora inedita, nonostante i servizi streaming affamati di contenuti inediti si siano nel frattempo moltiplicati.

Ed è un vero e proprio peccato, dal momento che toglie anche la possibilità di apprezzare pienamente questi volumi che si collocano nell’intervallo tra le stagioni della serie animata: in Un Sacco di Pipistrelli Harley Quinn si ritrova a collaborare con la Bat-Family (Nightwing, Batgirl e Robin) mentre la sua ragazza Poison Ivy è diventata capo della Legion of Doom.

Le due dovranno cercare di mantenere in piedi il loro rapporto mentre lavorano su fronti opposti di Gotham City, indagando su una serie di rapimenti e affrontando la minaccia di Maschera Nera, il tutto mentre torna in scena Gardner, la ex di Ivy.

— harley quinn – the animated series: legion of bats! #1 (2022) pic.twitter.com/MdVpEN89dU — ؘ (@comfortisley) October 4, 2022

Tee Franklin riesce ad imbastire una vicenda frenetica, ricca di azione e umorismo, che riesce ad appassionare pur non andando a toccare in maniera sostanziale lo status quo dei personaggi, in maniera tale che anche per chi non abbia letto questo fumetto la transizione tra la terza e la quarta stagione di Harley Quinn: La Serie Animata sia agevole.

“My first true love.” Gardener & Poison Ivy in Harley Quinn: The Animated Series: Legion of Bats #3. pic.twitter.com/SiYzMGV7ww — Poison Ivy Source (@poisonivynews) December 26, 2022

La scrittrice prosegue sulla falsariga del volume precedente, insistendo sulle tematiche queer alla base del rapporto tra Harley e Ivy, ma toccando anche altri temi come la disabilità e la fragilità delle persone trans, pur senza mai smettere di essere sopra le righe. Un ottimo esempio di come si può essere inclusivi e “politicamente corretti” anche in una serie per adulti, sboccata e provocatoria.

The final issue of “Harley Quinn: The Animated Series: Legion of Bats!” is out now. It’s been a great ride! 😊 Make sure to buy it at your nearest store.

Writer: @MizTeeFranklin

Colors: @adalhouse

Letters: @TaylorEspo

Cover: @yoshisquared pic.twitter.com/H3jmLi9NdZ — Jon Mikel (jõ̞n mee-kel) (@jonmikel_comic) March 21, 2023

Dal punto di vista grafico, sono due i disegnatori che si alternano sulle pagine di Un Sacco di Pipistrelli: Shae Beagle e Jon Mikel. I due in realtà hanno uno stile profondamente diverso: super-deformed e luminoso il primo, più stilizzato e oscuro il secondo. Il risultato è che la transizione tra i due è molto poco naturale, per quanto entrambi, ognuno a suo modo, faccia un buonissimo lavoro.