Preacher: la serie lascia Prime Video per Netflix

Spostamenti di piattaforma per una delle serie fumettistiche più amate degli ultimi anni. Stiamo parlando di Preacher sviluppata da Evan Goldberg, Seth Rogen e Sam Catlin per la AMC. Il serial è composto da 4 stagioni per 43 episodi in onda dal 2016 al 2019.

Si tratta di un adattamento dell’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Steve Dillon e pubblicato negli Usa da Vertigo/DC Comics (da noi prima RW Lion ora Panini).

Preacher era andata in onda in Italia in contemporanea con gli Usa su Prime Video che ne deteneva i diritti. Il 29 settembre questi scadono sul servizio streaming dell’e-commerce ma non c’è da disperare. La serie completa sarà infatti disponibile dal giorno dopo, 30 settembre, su Netflix.

Preacher, la trama e il cast

Preacher è incentrata su Jesse Custer (Dominic Cooper), un predicatore combattuto di una piccola città del Texas che si unisce con Genesis, una potente creatura fuggita dal Paradiso. Insieme alla sua ex ragazza, Tulip (Ruth Negga), e a un vampiro irlandese chiamato Cassidy (Joe Gilgun), Jesse si imbarca in un viaggio per trovare letteralmente Dio.

Nel cast anche Lucy Griffiths che è Emily Woodroow, W. Earl Brown che è Hugo Root, Derek Wilson che è Donnie Schenck, Ian Colletti che è Eugene Root, Tom Brooke che è Flower, Anatol Yusef che è DeBlanc, Graham McTavish che è il Santo degli Assassini, Pip Torrens che è Herr Starr, Noah Taylor che è nientemeno che Adolf Hitler, Julie Ann Emery che è Lara Featherstone, Malcolm Barrett che è Hoover, Colin Cunningham che è T.C., Betty Buckley che è Marie L’Angelle, Mark Harelik che è se stesso aka Dio e Tyson Ritter che è Humperdoo alias Gesù Cristo.

La serie è stata lodata per il suo essere sovversiva e senza peli sulla lingua, pulp e sanguinolenta, anche se alcuni si sono lamentati che visto il materiale originario si poteva osare molto di più.