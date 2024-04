Studio Pierrot era vicino a cancellare l’anime di Naruto e Bleach nel 2001

Tra gli studi ci animazione giapponesi, Pierrot è tra quelli più famosi di sempre a livello globale. Infatti è grazie a questo che il mondo intero ha potuto assistere sul piccolo schermo alle vicende di Naruto o Bleach, tra le serie anime più iconiche di sempre.

Le due serie shonen sono tra le più influenti in assoluto e infatti prosperano fino ad oggi. Sia la serie televisiva di Naruto e Bleach sono state supervisionate da Pierrot per anni, ma attraverso un nuovo aggiornamento si scopre che entrambe sono state quasi cancellate.

La confessione arriva da Natalie, con la pubblicazione che parlava con il presidente di Pierrot, Michiyuki Honma. In questa occasione il dirigente ha svelato molte informazioni sulla sua carriera e ha ammesso che Naruto Shippuden ha dovuto affrontare una possibilità reale di cancellazione nel 2011 insieme a Bleach a causa del terremoto e dello tsunami che hanno scosso il Giappone.

La ragione principale era legata al Grande Terremoto che aveva colpito il Giappone Orientale. Honma infatti aveva confessato di aver vissuto un forte crisi. All’epoca lo studio di animazione produceva più di quattro progetti a settimana, tra cui Naruto Shippuden e Bleach. Ma presto le produzioni caddero nello scompiglio poiché diverse stazioni smisero di trasmettere regolarmente. Questo aveva reso le entrate di Pierrot instabili per due mesi, generando gravi difficoltà nel pagamento degli stipendi dei lavoratori. Cosi si sono trovati in una situazione in cui non c’era altra scelta che sciogliere l’azienda.

Tuttavia, l’intera squadra del Pierrot è riuscita a salvarsi. Mentre le stazioni in Giappone erano concentrate sugli sforzi di recupero, lo studio di animazione di Naruto aveva ricevuto assistenza da altre società di produzione. “Siamo stati sostenuti dai nostri alleati del settore e la banca ci ha concesso un prestito. Inoltre, c’erano altri redditi guadagnati al di fuori della produzione“, ha raccontato il presidente.

Serie di animazione come Naruto Shippuden avevano un’importante fan base, ma anche le serie di questo spessore devono fare i conti di fronte al disastro. Il terremoto e lo tsunami di Tohoku del 2011 rappresentano uno dei più grandi disastri della Terra. L’evento uccise quasi 20.000 persone, ferendone altre 6.000. Il costo dei danni causati dal disastro ammontava a ben oltre 200 miliardi di dollari, quindi la portata della tragedia è impossibile da ignorare. In qualche modo, Pierrot è riuscito a sopravvivere alla crisi, e da allora lo studio ha implementato misure di salvaguardia per poter fare fronte ad un eventuale catastrofica perdita di reddito.

Fonte – Comicbook