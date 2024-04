Naruto: Masashi Kishomoto sarà per la prima volta in Europa!

Masashi Kishimoto, il famoso mangaka di Naruto, nonostante la sua fama mondiale non è sicuramente avvezzo a stare sotto i riflettori. Tuttavia, il suo nome è conosciuto in tutto il mondo. Dalle apparizioni pubbliche alle note dell’editore, i fan di Naruto sono sempre entusiasti di sentire di Kishimoto. E adesso si scopre che il mangaka sta pianificando una rara apparizione in Europa ad una convention quest’anno.

L’informazione arriva da Kana, un popolare editor di manga in Francia. La società ha annunciato che ospiterà Kishimoto in Francia questo agosto insieme a Mikio Ikemoto, il mangaka di Boruto. Secondo Kana, Kishimoto e Ikemoto saranno in Francia per la prima volta quest’estate. Dall’annuncio si legge: “Abbiamo l’immenso onore di annunciare che Kishimoto e Ikemoto saranno in Francia quest’anno per la prima volta“. I due mangaka si recheranno in Francia tra il 24 e il 25 agosto.

Come si può immaginare, i fan di Naruto sono ansiosi di ascoltare le parole dello stesso Kishimoto. A soli 49 anni, è già uno dei più importanti mangaka di sempre. Nel 1999, Kishimoto ha debuttato con Naruto dopo e una volta che Team 7 si è fatto conoscere, la serie ninja ha preso piede rapidamente e Naruto è anche diventato una superstar al momento del lancio dell’anime di Studio Pierrot.

Attualmente Kishimoto è impegnato alla supervisione della storia di Boruto. Il manga è pubblicato su V-Jump con Ikemoto che si occupa dei disegni. Nonostante il manga di Naruto si sia concluso diversi anni fa, l’anno scorso Kishimoto è tornato con uno speciale one-shot incentrato su Minato. Tale ritorno era legato alla celebrazione dei 20 anni della serie anime, che avrebbe dovuto anche rilasciare 4 episodi speciali. Questi non hanno mai visto la luce perché Pierrot ha deciso di dedicare più tempo per migliorarne la qualità grafica. Da allora lo studio di animazione non ha rilasciato più novità.

L’ultima novità legata al franchise del ninja biondo è la conferma del live-action, che arriva con la conferma del regista. Questo progetto non farà che accrescere l’espansione di Naruto in tutto il mondo. Rimane una delle serie shonen di maggior successo di sempre che, con le sue oltre 250 milioni di copie, è diventato il quinto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13, Detective Conan e Dragon Ball.

Fonte – Comicbook