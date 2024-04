Junji Ito pubblica un suo inquietante autoritratto

Nel cupo e sinistro mondo dei manga, pochi autori possono rivaleggiare con l’orrore di Junji Ito. Con creazioni da brivido come Uzumaki, Gyo, The Enigma at Amigura Faults e molte altre, Ito ha costruito una reputazione come uno dei maestri indiscussi del terrore su carta. Tuttavia, dietro la maschera di inquietudine che permea le sue storie più terrificanti, si cela un lato insolitamente leggero e, osiamo dire, persino affettuoso: qui puoi ammirare il suo autoritratto.

Tra le opere più sorprendenti di Ito figura “Junji Ito’s Cat Diary: Yon & Mu”, pubblicato originariamente nel 2007. Questo manga, documentando le esperienze del maestro dell’horror con i gatti, offre uno strano mix di umorismo e inquietudine. In questa raccolta i Junji Ito presenta una serie di racconti isterici che narrano le sue vicissitudini nella vita reale come padrone di un gatto.

Junji Ito, impersonando J-kun, ha recentemente costruito una nuova casa e ha invitato la sua fidanzata, A-ko, a vivere con lui. Ma non sapeva che la sua futura sposa arrossirebbe e avrebbe portato con sé una compagnia inaspettata: Yon, un gatto di famiglia dall’aspetto spettrale, e Mu, un adorabile gatto della foresta norvegese. Nonostante sia un amante degli animali J-kun si ritrova persuaso dalla loro strana dolcezza e inizia così la sua lotta comica per guadagnarsi l’affetto dei suoi nuovi amici felini.

In occasione di una nuova mostra dedicata alle opere di Ito, in programma per il prossimo mese in Giappone, è stata condivisa un’arte inedita dello stesso Ito. L’account ufficiale dei social media per l’evento ha pubblicato la seguente dichiarazione: “Inaugurazione il 27 aprile. Si tratta di un autoritratto di Mr. Ito, un ‘primo piano dell’autore’ disegnato appositamente per questa mostra. Quest’opera non sarà esposta, ma d’ora in poi sarà spesso presente”.

Mentre Ito continua a spaventare i lettori con nuove opere, i fan possono anticipare grandi progetti che porteranno il suo lavoro su nuovi palcoscenici. Toonami sta attualmente lavorando all’adattamento anime di Uzumaki, mentre un lungometraggio live-action basato su Blood Sucking Darkness è in fase di sviluppo.

