Tra le uscite Marvel targate Panini del 18 luglio 2024 troviamo, in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche di Deadpool & Wolverine, il primo numero della nuovissima serie di Deadpool di Cody Ziglar e Rogé Antonio.

Inoltre prosegue Fall of the House of X sulle pagine delle serie mutanti, tra cui Wolverine (che festeggia il 350° numero con un’edizione variant) e X-Force, che chiude l’attuale incarnazione della task force mutante.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 18 luglio 2024.

Le uscite Marvel Panini del 18 luglio 2024

Avengers 11

Avengers 173

6,00 €

Contiene: Avengers Twilight (2023) #⅔

Contro il tempo e contro il mondo, Capitan America deve riunire gli Avengers!

Il vecchio Steve Rogers deve affrontare la sua missione più difficile: salvare gli USA.

Riuscirà Cap nell’impresa o sarà costretto a guidare la raffazzonata formazione dei Difensori contro l’esperto Bullseye?

La seconda delle tre parti della miniserie-evento best seller negli States!

Deadpool 1

Deadpool 168

5,00 €

Contiene: Deadpool (2024) #1

Deadpool 1

Variant

Deadpool 168

7,00 €

Contiene: Deadpool (2024) #1

Inizia una nuova era per il Mercenario Chiacchierone!

Arriva la nuovissima serie di Wade Wilson firmata da Cody Ziglar, già sceneggiatore di Futurama e Miles Morales: Spider-Man!

L’esordio di Death Grip, che non si fermerà davanti a nulla per eliminare Deadpool!

In contemporanea con l’arrivo nei cinema di Deadpool & Wolverine.

X-Men 34

Gli Incredibili X-Men 415

5,00 €

Contiene: X-Men (2021) #32, Dead X-Men (2024) #3

Conto alla rovescia per l’evento mutante dell’anno!

Gli X-Men passano al contrattacco e Orchis deve ora difendersi!

Il ritorno di Magik, di Ciclope e… di un altro amatissimo personaggio!

Inizia l’ultima missione per gli X-Men Morti: fermare Cyborg-Moira!

X-Men Forever 3

Immortal X-Men 25

6,00 €

Contiene: X-Men Forever (2024) #1, Resurrection of Magneto (2024) #3

Con l’esordio di X-Men Forever, Kieron Gillen chiude tutte le trame lasciate in sospeso!

Che ne sarà di Jean Grey, Destiny, Hope Summers e tutti i mutanti reclusi nella Stanza Incandescente?

Nel frattempo, Tempesta e Magneto affrontano i loro peggiori incubi nel mondo dei morti!

E Madre Virtuosa si fa in tre!

Wolverine 46

Wolverine 450

6,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #45/46

Wolverine 46

Variant

Wolverine 450

Contiene: Wolverine (2020) #45/46

Festeggiamo 450 numeri con una doppia razione di storie e una variant da collezione!

L’avventura di Wolverine più violenta di sempre continua!

Terzo sanguinoso atto della Sabretooth War… e il mondo di Logan non sarà più come prima!

Nekra, Oya, Toad e il resto degli Exiles finiscono in mezzo!

X-Force 47

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #50

Hank “Bestia” McCoy contro… Hank “Bestia” McCoy!

E X-Force non resta certo a guardare!

Con la partecipazione di Wonder Man.

Il gran finale… ma solo per il momento!

Spider-Boy 4

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #4

E se Bailey Briggs fosse più ragazzo che ragno?

L’inquietante risposta in un numero con Miles Morales ospite d’onore!

Scopriamo altri segreti di Madame Mostruosità, la creatrice di… Spider-Boy?!

Sapete poi chi sono i Vulturiani?

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 67

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #267/269, Fantastic Four Annual (1963) #23

Quattro storie immortali dagli anni 90!

Cavalieri di Madripoor! Un viaggio nel passato di Wolverine, Capitan America e la Vedova Nera!

Che fine ha fatto Rogue? E quali avventure attendono Tempesta e Gambit?

Inizia qui Giorni di un futuro presente, la storia che svela il destino di Franklin Richards e Rachel Summers!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 42

4,90 €

Contiene: Sensational Spider-Man (1996) #28, Amazing Spider-Man (1963) #434/435, Spider-Man (1990) #91

Prosegue la prima riedizione di Crisi di identità, il Ragno-crossover del 1998!

Pronti per le avventure di Dusk, Calabrone Rosso, Ricochet e Prodigy?

E se qualcuno di voi ha detto “gli Slingers!”, aspettate di vedere chi sono questi quattro!

Inoltre: Tarantula Nera, Trapster, l’Avvoltoio e… non solo!

Extreme Carnage: Violenza in Famiglia

26,00 €

Contiene: Extreme Carnage Alpha (2021) #1, Extreme Carnage: Scream (2021) #1, Extreme Carnage: Phage (2021) #1, Extreme Carnage: Riot (2021) #1, Extreme Carnage: Lasher (2021) #1, Extreme Carnage: Agony (2021) #1, Extreme Carnage: Toxin (2021) #1, Extreme Carnage Omega (2021) #1

Dopo Maximum Carnage e Absolute Carnage, il caos simbiotico raggiunge l’estremo!

Dopo l’avvento del Re in Nero, Eddie Brock e suo figlio Dylan non sono gli unici a doversi abituare al nuovo status quo.

Scream, Phage, Riot, Lasher e Agony della Fondazione per la vita, cercano di venire a patti con gli impulsi dei loro simbionti.

Ma qualcuno li ha messi nel mirino: Carnage è tornato, più violento che mai!

L’Immortale Hulk 2

Le Colpe dei Padri

Marvel Deluxe

31,00 €

Contiene: Immortal Hulk (2018) #11/20

L’inferno è asceso nel New Mexico! Il demonio sussurra attraverso molte bocche! Distrugge con molte mani! La sua unica arma è l’odio! Indossa le anime umane come maschere per esercitare la sua volontà.

Ma nell’inferno più basso, tutte le maschere cadono e Colui al di sotto di tutto mostra il suo volto!

Tuttavia, nemmeno l’inferno è abbastanza forte da fermare la terrificante rabbia di Hulk!

Rick Jones è morto, e il suo corpo è stato riesumato e rubato! Il Golia Verde vuole sapere perché!

X-Men: Vitamorte

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #186, #198, #205, #214, #53 (I)

C’era una volta una donna che sapeva volare… e forse, un giorno, potrà tornare a farlo.

Tempesta ha perso i suoi poteri per colpa di Forge. E ora lui è devastato dai sensi di colpa, mentre lei deve venire a patti con la sua nuova condizione.

Wolverine contro Lady Deathstrike e Spirale, Dazzler contro i Marauders, e gli X-Men originali contro Blastaar!

Il visionario disegnatore inglese Barry WindsorSmith unisce le forze con Chris Claremont per una delle storie degli X-Men più toccanti e intense di sempre e per il suo altrettanto memorabile sequel.

Avengers/Defenders War

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Avengers (1963) #116/118, Defenders (1972) #9/11 e materiale da Avengers (1963) #115 e Defenders (1972) #8

Direttamente dal 1973, il primo grande, indimenticabile crossover tra super gruppi Marvel!

Gli Eroi più potenti della Terra e il “non-gruppo” per eccellenza si scontrano in cerca dell’arcano manufatto che potrebbe salvare il pianeta… o distruggerlo!

Capitan America vs. Namor! Thor vs. Hulk! Lo Spadaccino vs. la Valchiria! Sono solo alcune delle battaglie che vi aspettano su queste pagine…

Ma a prescindere da chi saranno i vincitori, Dormammu e Loki sono pronti a far sì che a perdere sia l’umanità!

Devil 12

Marvel Masterworks 34

28,00 €

Contiene: Daredevil (1964) #120/132

La vita di Devil sta per cambiare per sempre: è in arrivo… Bullseye!

Il conto alla rovescia inizia quando Matt Murdock e la Vedova Nera combattono per l’ultima volta fianco a fianco contro l’Hydra.

A seguire, il Seminatore di Morte, Torpedo, un’indimenticabile giornata in tribunale con ManBull e un nuovo inizio lavorativo per Matt e Foggy Nelson.

Ma soprattutto: riuscirà Heather Glenn a prendere il posto della Vedova Nera nel cuore dell’Uomo senza paura?

Silver Surfer: Parabola

Marvel Omnibus

60,00 €

Contiene: Silver Surfer (1987) #15/22, Silver Surfer Annual (1988) #1/2, Marvel Comics Presents (1988) #1, Fantastic Four (1961) #325, Marvel Graphic Novel: Silver Surfer – Judgment Day (1988), Silver Surfer: Parable (1988) #1/2

L’ultimo pasto di Galactus, ovvero gli Antichi dell’universo, ha lasciato parecchi strascichi, e solo Silver Surfer e i Fantastici Quattro possono curare il suo fatale caso di indigestione cosmica!

Intanto, Ego il Pianeta Vivente sferra il suo attacco, e il conflitto tra Kree e Skrull è ormai imminente!

Nella graphic novel disegnata dal leggendario John Buscema, Mefisto torna a tormentare il Surfista d’Argento!

Infine, il talento visionario di Moebius disegna una parabola in cui l’unico che può impedire a Galactus di condurre l’umanità alla rovina è Silver Surfer!