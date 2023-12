Cody Ziglar e Rogé Antonio rilanciano Deadpool

Una nuova serie regolare in vista del nuovo film per il Mercenario Chiaccherone

Dopo la conclusione della serie scritta da Alyssa Wong e lo speciale antologico SEVEN SLAUGHTERS, Deadpool è pronto a tornare in scena con una nuova serie regolare scritta da Cody Ziglar, noto per il suo acclamato lavoro su MILES MORALES: SPIDER-MAN, e disegnata da Rogé Antônio, l’artista dietro alcune delle più recenti e sanguinose avventure di Venom e Carnage.

Insieme, porteranno i lettori e Wade con le pistole spianate in una nuova era ricca di violenza e di follia, come nella miglior tradizione di Deadpool, insieme a una pesante dose di drammi familiari mortali.

La serie uscirà negli Stati Uniti ad aprile, in vista del ritorno di Deadpool sul grande schermo a fine luglio con il terzo film interpretato da Ryan Reynolds.

Oltre a un nuovo arcinemico chiamato Death Grip – che potrebbe essere all’altezza del suo nome – la serie scritta da Ziglar vedrà anche la figlia di Deadpool, Ellie, in un ruolo centrale. Si tratta di un duo padre-figlia per il quale l’Universo Marvel non è pronto… e se Death Grip avrà la meglio, potrebbe finire in maniera tragica!

The Merc with a Mouth finds himself in death’s grip in Cody Ziglar and @Rogeantonio’s new era of #MarvelComics’ ‘Deadpool’, arriving this April. See @Muaadib‘s explosive cover and read more now: https://t.co/BcrRlz9BdJ pic.twitter.com/XhQLLGMunC — Marvel Entertainment (@Marvel) December 18, 2023

Una nuova era per il mercenario chiaccherone… Ziglar e Antônio hanno in programma una corsa selvaggia per il il folle assassino! Introdurranno un nuovo terrificante cattivo che non si fermerà finché non avrà catturato Wade nella sua morsa della morte. Ma tutto lavoro e niente divertimento rendono Deadpool un ragazzo molto MORTO!

Ecco cosa ha dichiarato Cody Ziglar:

“Wade è uno dei miei personaggi preferiti da quando ho iniziato ad appassionarmi ai fumetti di supereroi, quindi ricevere l’incarico di condurre una serie su Deadpool è stato un sogno che si è avverato. Non vedo l’ora di immergermi ed esplorare la famiglia di Wade (ritrovata o meno), il suo approccio unico all’essere un mercenario (per lo più) non uccidibile, oltre a vedere che tipo di personaggi stravaganti entrano nella sua orbita”.

A sua volta Rogé Antônio ha dichiarato:

“Deadpool è sempre stato nella lista dei personaggi che avrei voluto disegnare un giorno, e finalmente sta accadendo! Per me è uno dei personaggi più divertenti e mi permette di giocare molto con lui, artisticamente parlando. Non vedo l’ora di vedere le reazioni dei lettori!”.