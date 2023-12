Miles Morales festeggia il #300 con i suoi disegnatori storici

Come rivelato durante il panel Marvel: Amazing Spider-Man – Gang War alla L.A. Comic Con, la Marvel Comics celebrerà una pietra miliare monumentale a marzo con MILES MORALES: SPIDER-MAN #300!

Lo scemeggiatore della serie Cody Ziglar ha fornito ai fan tutte le informazioni su questo numero epico che onora l’eredità della testata con un capitolo cruciale per Miles Morales, il personaggio che è assunto al ruolo di protagonista della testata ULTIMATE SPIDER-MAN nel 2011 prima di trasferirsi nel regolare Universo Marvel in seguito a SECRET WARS nel 2015.. Questo numero di dimensioni gigantesche rappresenterà un punto di svolta cruciale per l’attuale gestione di Ziglar, in quanto una trama che si è sviluppata fin dall’inizio giungerà alla sua piena realizzazione!

Grazie alle tavole di alcuni dei maggiori talenti del settore che hanno lavorato su Miles, tra cui la co-creatrice di Miles, Sara Pichelli, e l’attuale artista della serie, Federico Vicentini, MILES MORALES: SPIDER-MAN #18 onorerà il #300 secondo la numerazione Legacy con una grande battaglia tra Spider-Man e la sua nuova nemesi, Rabble! Dopo aver debuttato nell’esplosivo arco di apertura di quest’ultima serie, Rabble è impegnata a pianificare la sua vendetta contro Spider-Man da quando ha appreso la sua identità segreta! Inoltre, gli iper-letali Cape Killers, guidati dall’Agente Gao, Scorpion e Hightail, sono intenzionati a distruggere Spidey a tutti i costi. Fortunatamente, Miles avrà i suoi rinforzi: suo zio, Aaron Davis alias Prowler, e la sua migliore amica, Ms. Marvel!

Miles Morales è pronto per la battaglia della sua vita! Rabble è uscita dall’ombra di “Gang War” per una rivincita e ha giurato una sanguinosa vendetta contro l’arrampicamuri di Brooklyn! Ma questa volta, i poteri fuori controllo e la disperazione di Rabble la portano a distruggere ben più che la vita di Miles. Non perdetevi questa emozionante storia realizzata da una sensazionale schiera di spider-autori con favolose guest star, colpi di scena e rivelazioni che manderanno in tilt i vostri sensi di ragno!

“Ad essere completamente onesti, è molto surreale poter scrivere il #300 di Miles Morales“, ha detto Ziglar. “Questo è un personaggio che seguo e tifo da quasi 12 anni. C’è così tanto in questo numero e sono per sempre grato che mi sia stato affidato il compito di continuare a portare la fiaccola di Miles dopo [Brian Michael] Bendis e [Saladin] Ahmed“.