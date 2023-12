Mary Jane e Felicia ancora insieme in Jackpot & Black Cat

L’accoppiata di ex fidanzate di Spider-Man composta da Mary Jane Watson e Felicia Hardy sarà protagonista della miniserie JACKPOT AND BLACK CAT, in uscita negli Stati Uniti il prossimo marzo.

La serie limitata in quattro numeri sarà scritta da Celeste Bronfman, che ha scritto sia la prima uscita di Mary Jane nella sua nuova identità di Jackpot all’inizio di quest’anno in AMAZING SPIDER-MAN #31 (#925), sia il suo primo speciale da solista come Jackpot, in uscita a gennaio nell’ambito del crossover Gang War. Bronfman sarà affiancata dalla stella nascente della Marvel Emilio Laiso, l’acclamato artista noto per il suo recente lavoro su GUARDIANS OT THE GALAXY e X-MEN UNLIMITED. Le copertine della serie saranno realizzate dal celeberrimo artista Adam Hughes.

Thank you so much to @nick_lowe_ and @KMcGay for the opportunity to write this story! I’ve been reading Spider-Man comics since I was young, and being part of MJ’s journey has meant more than I can possibly describe. JACKPOT IS HERE! https://t.co/8nWK2WqQXC — Celeste Bronfman (@Cel_Bron) August 9, 2023

Dopo aver fatto squadra nel one-shot BLACK CAT & MARY JANE: BEYOND di Jed MacKay e C.F. Villa, nominato agli Eisner, e nella miniserie tie-in del crossover Dark Web MARY JANE & BLACK CAT, Mary Jane (che proprio in quella mini ha rivelato per la prima volta i poteri di Jackpot) e Felicia Hardy sono diventate uno dei duo più dinamici della Marvel. Ora che anche Mary Jane è una supereroina emergente, porteranno il loro legame a un livello superiore in un’avventura ricca di azione per sconfiggere un cattivo che sta ricattando… TUTTI, compresi Gatta Nera e Mary Jane. Scelte difficili e missioni audaci attendono Jackpot e Black Cat, invischiate in un complotto che ha messo in ginocchio il mondo.

Che la fortuna sia con le donne! Quando qualcuno ricatta Black Cat per indurla a commettere un crimine pubblico e plateale, Jackpot le viene in aiuto! Quale classico Spider-Villain si cela dietro il ricatto?! Qualcuno che ha un passato con almeno una delle nostre eroine!

“MJ è sempre stata un’eroina fin dal primo giorno, e sono così entusiasta di continuare il suo viaggio come Jackpot – questa volta con Felicia Hardy al suo fianco!“. ha condiviso la Bronfman. “Gli opposti si attraggono, e ho sempre amato il tira e molla della loro amicizia. Aspettatevi che si scontrino tra rapine, tradimenti e imprevisti!“.