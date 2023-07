Spider-Man: Mary Jane assume l’identità di Jackpot

A 15 anni dall’introduzione dell’eroina Jackpot sarà infine effettivamente Mary Jane Watson ad assumere l’identità mascherata. Nelle prime storie del periodo Brand New Day infatti i lettori erano portati a chiedersi se l’identità segreta della nuova eroina fosse proprio la rossa ex moglie di Peter Parker, di cui si erano perse le tracce dopo la magica dissoluzione del matrimonio per mano di Mefisto.

La storia poi rivelò altro, ma oggi quell’ipotesi si concretizzerà in AMAZING SPIDER-MAN #31 del mese prossimo, un numero speciale e ricco di sorprese!

Una schiera di talenti di prim’ordine si unirà a Zeb Wells e John Romita Jr. per preparare l’entusiasmante secondo anno della testata con storie preludio, scorci di alcuni dei più grandi progetti ragneschi in arrivo e fantastiche storie bonus extra, tra cui un racconto della scrittrice Celeste Bronfman e dell’artista Alba Glez che inaugura la nuova entusiasmante era di Mary Jane come Jackpot!

I nuovi ed entusiasmanti poteri di Mary Jane Watson sono stati recentemente esplorati nelle pagine della miniserie tie-in di Dark Web MARY JANE & BLACK CAT di Jed MacKay e Vincenzo Carratù, ma ora MJ è pronta a mostrare le sue eccitanti capacità a tutto l’Universo Marvel come una vera e propria supereroina! La toccante storia di Bronfman e Glez vedrà MJ fare i conti con la straziante tragedia che ha colpito la sua famiglia negli ultimi numeri, prima di scendere in strada per aiutare chi ne ha bisogno!

Il costume della nuova Jackpot è stato disegnato da Humberto Ramos.

Mary Jane wins big in ‘Amazing Spider-Man’ #31! 🎰 Check out @humberto_ramos‘ new design for Jackpot, Mary Jane’s new Super Hero persona debuting on August 9: https://t.co/qMtr7qfkbF pic.twitter.com/eKfnW5z5aE — Spider-Man (@SpiderMan) July 6, 2023

Il viaggio di Mary Jane come Jackpot continuerà nei prossimi numeri di AMAZING SPIDER-MAN, oltre che in una nuova miniserie ancora da annunciare! Mary Jane sarà la terza Jackpot: la prima eroina con questo nome fu Sara Ehret, scienziata che ottenne superpoteri mentre cercava una cura per il Parkinson.

Dopo le sue prime apparizioni nei panni di Jackpot Sara, non interessata a perseguire una vita da supereroina, lasciò il costume e la registrazione all’Iniziativa dei 50 Stati all’amica Alana Jobson. Alana però morì qualche tempo dopo in seguito ai trattamenti a cui si sottoponeva per avere i superpoteri necessari.

Spinta dal senso di colpa, Sara tornò ad essere Jackpot, anche se questo comportò la morte del marito per mano di Boomerang. Entrata nel programma di protezioni testimoni assumendo l’identità fittizia di Alana Jobson per proteggere la figlia, tornò in azione come Jackpot un’ultima volta prima di appendere definitivamente il costume al chiodo.