Spider-Boy, la serie dedicata alla spalla dimenticata di Spider-Man

Dan Slott e Mark Bagley sono tornati a lavorare sul Tessiragnatele sulla serie Spider-Man, che nella sua prima saga ha introdotto un nuovissimo personaggio: Spider-Boy.

La conclusione della prima saga della serie, la Fine dello Spider-Verse, si vedrà in Italia solo tra qualche settimana, su Spider-Man 822, ma negli States si stanno già affrontando le conseguenze della storia. La serie Spider-Man però è stata annunciata fino al numero 11 di agosto ed è assente dagli annunci di settembre: tutti gli indizi indicano che potrebbe essere rimpiazzata da una serie dedicata a Spider-Boy.

Attenzione: spoiler sulla conclusione de La Fine dello Spider-Verse

Per novembre infatti la Marvel ha annunciato Spider-Boy 1, primo numero di una nuova serie regolare scritta da Dan Slott e disegnata da Paco Medina. Appare difficile che Slott lavori contemporaneamente sia su Spider-Man che su Spider-Boy, e le attuali storie di Spider–Man sembrano scritte apposta per preparare il terreno alla nuova serie.

Spider-Boy lands his first ongoing series! 🕸️ The mystery of Bailey Briggs is revealed at last when @DanSlott and Paco Medina’s ‘Spider-Boy’ #1 arrives in November: https://t.co/qqsV86zNGJ pic.twitter.com/sSM8xQATPt — Spider-Man (@SpiderMan) June 26, 2023

Apparso a sorpresa alla conclusione de La Fine dello Spider-Verse, Spider-Boy ha affermato di essere Bailey Briggs, spalla di Peter Parker dai simili poteri ragneschi e frequente alleato anche di Miles Morales. Nessuno ricorda la sua esistenza perché è stato il primo totem ragnesco eliminato dall’esistenza dallo sciame di Shathra,

Sebbene gli altri eroi ragneschi restituiti all’esistenza come Jessica Drew o lo stesso Peter Parker non abbiano subito conseguenze, il prolungato periodo che Bailey ha passato separato dalla Tela della Vita ha fatto sì che nessuno si ricordi più di lui.

Out Today:

EDGE OF SPIDER-VERSE #3 – Featuring Spider-Boy in his first solo story! pic.twitter.com/Snr1ENVZhl — Dan Slott (@DanSlott) June 21, 2023

Per quanto il personaggio sia apparso effettivamente per la prima volta in Spider-Man 7, nei numeri successivi e nella sua prima storia solista in Edge of Spider-Verse 3 (disegnata dal creatore grafico del personaggio Humberto Ramos) ha cercato di riconnettersi con i vari personaggi della sua vita, come Zia May e il resto dello staff del F.E.A.S.T., i quali però non si ricordano di lui. Le sue origini saranno però svelate in Spider-Man 11, di Dan Slott e Luciano Vecchio, giusto in tempo per il lancio della sua serie regolare. A tal proposito Slott ha dichiarato: