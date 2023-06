Spider-Man avrà una versione manga, così come accennato qualche settimana fa, che farà da tramite per alcuni eventi al film attualmente nelle sale Spider-Man: Across the Spider-Verse, un successo di pubblico e critica. Dietro il progetto è presente il team di Il team di My Hero Academia: Vigilantes.

Un ottimo team senza dubbio vista anche la natura del franchise shonen ispirata al mondo dei supereroi, quindi anche per questo l’IP in questione è stata un vero successo su territorio americano.

Spider-Man: Octopus-Girl, vede il Dottor Octopus finire nel corpo di una nuova ragazza in uno dei tanti multiversi dello Spider-Verse, dove al momento sta vivendo la vita di una ragazzina delle medie. Per i più appassionati questo manga si ispira allo stesso tempo alla run di Dan Slott “Superior Spider-Man”.

In questa run l’autore aveva messo appunto la coscienza di Doc Oc all’interno del corpo di Peter Parker, dividendo all’epoca il pubblico, che non aveva accettato di buon grado tale scelta, mentre altri hanno trovate la soluzione un vero colpo di genio, come leggiamo su CB.

Gli anni hanno dato ragione a quest’ultima parte e come vedete il tutto si è riversato nuovamente su tale scelta, al momento volta a donare un quadro più completo del nuovo universo creato dalla Sony con il franchise di Spider-Man.

Spider-Man: il primo capitolo del manga è stato pubblicato

La scelta è stata davvero azzeccata con il team a capo di questo progetto, visto anche il successo dietro il franchise di My Hero Academia. Creare una versione del manga dove al centro è presente un background dedicato a Spider-Man è una trovata interessante, visto che alla fine abbiamo un “prolungamento” di questo nuovo universo Sony.

Con il primo film del 2018 la Sony ha voluto dare il via a un universo nuovo con al centro Spider-Man e per questo anche in Giappone si è trovata una soluzione per dare man forte a questa scelta.

Fonte Comic Book