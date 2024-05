Dal suo rilascio lo scorso autunno, Kagurabachi ha fatto furore. La serie di combattimenti con la spada è riuscita a suscitare hype molto prima di arrivare sugli scaffali e nonostante tutti i meme che ha creato, Kagurabachi ha dimostrato che internet si sbagliava. Si è trasformata in un vero successo, e ora il suo creatore sta svelando come Naruto e Hollywood lo ispirano e lo hanno ispirato.

La rivelazione arriva grazie ad Asashi, mentre l’outlet giapponese parlava con Takeru Hokazono in un’intervista. È lì che l’artista ha fatto un tributo al suo contenuto preferito, e Hokazono ha detto che a volte è troppo ispirato da Naruto. Questo è stato ovviamente visto nell’opera di Hokazono, Enten, ma ora cerca di approcciare Kagurabachi con maggiore sfumatura.

“Kagurabachi è influenzato da film come John Wick che ho visto qualche tempo dopo aver finito Enten. Guardo principalmente film occidentali, e per quanto riguarda i registi, mi piacciono Quentin Tarantino, David Fincher e Christopher Nolan. Penso che Tarantino abbia influenzato il modo in cui creo inquadrature nitide e layout”, ha condiviso l’artista.

Naturalmente, è facile fare il confronto tra John Wick e Kagurabachi. Mentre i due titoli sono ambientati in mondi molto diversi, si basano su una cosa: la vendetta. Man mano che il manga è cresciuto, Kagurabachi ha condiviso il bisogno di Chihiro di vendicare suo padre, e la ricerca emotiva è stata finora selvaggia. Con il suo stile artistico e la composizione alla mano, Kagurabachi era quasi destinato a diventare un successo, quindi dobbiamo ringraziare le ispirazioni di Hokazono.

Se non hai ancora controllato Kagurabachi, il manga è abbastanza facile da leggere, visto che la serie è disponibile sull’app Shonen Jump così come su Manga Plus.