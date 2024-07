Godzilla x Marvel: annunciata la collaborazione

Godzilla sta vivendo un periodo d’oro. Il mostro leggendario non solo ha vinto un Premio Oscar quest’anno, ma ha anche infranto record al botteghino con “Godzilla x Kong: The New Empire”. Dopo decenni sul grande schermo, Godzilla sta attraversando una sorta di rinascita, e ora anche la Marvel si è unita alla celebrazione. La casa editrice ha infatti annunciato una speciale collaborazione con Godzilla prevista per settembre, che vedrà il kaiju protagonista di numerosi fumetti.

Secondo quanto comunicato da Marvel Comics, verranno realizzate diverse copertine variant incentrate su Godzilla per 21 diversi numeri di fumetti. Le copertine saranno pubblicate a settembre e, per aumentare l’attesa, Marvel ha già rilasciato alcune anteprime delle variant. Da Venom a Deadpool e Captain America, l’intero Universo Marvel è pronto a sfidare Godzilla, e i fan sono entusiasti di questa collaborazione.

Questa collaborazione tra Godzilla e la Marvel ha acceso l’entusiasmo dei lettori, ma non è la prima volta che il kaiju compare nei fumetti. Recentemente, infatti, DC Comics ha pubblicato una serie speciale, “Justice League vs Godzilla vs Kong”, uscita nel 2023, in cui numerosi eroi della Justice League affrontano i nostri mostri preferiti. Ora, è il turno della Marvel di cimentarsi con Godzilla, e presto vedremo come se la caverà il re dei mostri.

Godzilla e il suo ritorno alla Marvel

Godzilla non è nuovo all’universo Marvel. Già nel 1977, il kaiju fece il suo ingresso nei fumetti Marvel con una serie tutta sua. Per anni, Marvel Comics ha gestito il personaggio nei suoi fumetti, ma in seguito i diritti del mostro sono passati ad altri editori. Oggi, la maggior parte delle pubblicazioni su Godzilla è gestita da IDW Publishing, ma altri editori possono ancora sfruttare il potere del kaiju. Finalmente, Marvel è riuscita a ottenere nuovamente una collaborazione con Godzilla, e i lettori dovranno affrettarsi a prenotare le loro variant per settembre.

Il recente successo di “Godzilla x Kong: The New Empire” ha consolidato la posizione di Godzilla come icona cinematografica. Il film ha raggiunto i vertici del botteghino, diventando il film di maggior successo del MonsterVerse. Questo trionfo è stato seguito da un’altra vittoria significativa: un Premio Oscar, che ha ulteriormente cementato il leggendario status del mostro.

Inoltre, il pubblico ha finalmente potuto vedere una scena eliminata da lungo attesa, che è riemersa dopo 10 anni, suscitando ulteriore eccitazione tra i fan di lunga data. Godzilla continua a essere una figura centrale nella cultura popolare, adattandosi e reinventandosi attraverso i decenni. Che si tratti di film, serie TV, fumetti o collaborazioni speciali come quella con la Marvel, il re dei mostri dimostra di avere una capacità unica di evolversi e rimanere rilevante.

Mentre aspettiamo con ansia il debutto delle nuove copertine variant e le prossime avventure di Godzilla nei fumetti Marvel, possiamo solo immaginare le epiche battaglie e le storie affascinanti che ci attendono. Prepariamoci dunque a vedere Godzilla sfidare i più grandi eroi della Marvel e a vivere nuove avventure mozzafiato.

L’attesa per il ritorno di Godzilla nei fumetti Marvel è alta, e con buone ragioni. Questa collaborazione promette di offrire storie avvincenti e spettacolari scontri tra il kaiju e alcuni dei più amati eroi dell’universo Marvel. Settembre si preannuncia un mese emozionante per i fan dei fumetti, che potranno vedere il re dei mostri tornare in azione sotto l’egida di Marvel Comics. Assicuratevi di non perdere questa epica rinascita e di prenotare le vostre variant cover per godere appieno di questa straordinaria collaborazione.

Fonte Comic Book