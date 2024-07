Tra le uscite DC targate Panini del 4 luglio 2024 troviamo il primo volume che raccoglie gli Elseworlds dedicati a Superman, in cui vediamo rielaborato il mito dell’Azzurrone in differenti scenari e altre epoche come il Medioevo o la Guerra Civile americana, grazie ad una serie di grandi autori come J.M. DeMatteis, Roy Thomas, Dave Gibbons o Eduardo Barreto.

Inoltre il quinto volume dei classici team-up di Batman in I Coraggiosi e gli Audaci 5 e l’edizione Absolute di Batman: Hush, la saga di Jeph Loeb e Jim Lee che ha rilanciato il Cavaliere Oscuro nel nuovo millennio.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 4 luglio 2024.

Le uscite DC Panini del 4 luglio 2024

Dc Elseworlds: Superman 1

36,00 €

Contiene: Superman: Speeding Bullets (1993) #1, Superman: Kal (1995) #1, Superman: Distant Fires (1998) #1, Superman: A Nation Divided (1999) #1, Superman Inc. (1999) #1, Superman: War of the Worlds (1999) #1

Prosegue la raccolta degli Elseworld in una serie di volumi cartonati!

L’Uomo d’Acciaio come non lo avete mai visto!

Cosa sarebbe accaduto se Jonathan e Martha Kent fossero stati uccisi o se Superman fosse atterrato sulla Terra durante il Medioevo?

Alcuni tra i nomi più celebri del fumetto americano rielaborano il mito dell’ultimo figlio di Krypton!

I Coraggiosi e gli Audaci 5

DC Classic Bronze Age

32,00 €

Contiene: The Brave and the Bold (1955) #125/143 (I)

Tornano gli esotici e imprevedibili team-up di Batman con gli eroi DC degli anni 70!

Tra gli ospiti di questo numero, Aquaman, Flash, Lanterna Verde e Wonder Woman!

Inoltre, apparizioni di Wildcat, Mister Miracle, Metal Men, Deadman e Freccia Verde.

Con la partecipazione straordinaria di Joker, Due Facce e Catwoman!

Batman: Hush

DC Absolute

55,00 €

Contiene: Batman (1940) #608/619, Absolute Batman: Hush

Torna una delle storie più iconiche del Cavaliere Oscuro, in un formato di lusso e impreziosita da pagine extra che includono schizzi originali, commenti degli autori e molto altro: un vero tesoro per ogni fan di Batman!

Un nuovo e misterioso avversario emerge dal passato di Bruce Wayne. Chi è Hush?

Una storia frenetica in cui Batman è chiamato ad affrontare tutti i criminali provenienti dalla sua pittoresca e variegata galleria di nemici!

Scritta da Jeph Loeb (Batman: Il Lungo Halloween) e disegnata dalla superstar Jim Lee (Justice League), Hush vi terrà incollati dalla prima all’ultima pagina.