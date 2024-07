Boruto: il capitolo 11 rivela i poteri di Himawari in modalità Kyubi

Boruto: Two Blue Vortex ha riportato Kurama in vita all’interno di un nuovo jinchuriki. Stiamo parlando della secondogenita di Naruto e Hinata, la quale ha iniziato a scatenare i suoi prodigiosi poteri come nuovo Jinchuriki della Volpe a Nove Code.

Two Blue Vortex è la seconda parte del manga e con i primi capitoli, si è concentrato sugli sviluppi del Villaggio della Foglia 3 anni dopo che Boruto Uzumaki lo ha forzatamente lasciato. L’unica vera mente dietro tutto questo è Kawaki, che attraverso i poteri di Ada ha fatto in modo che Konoha considerasse il figlio di Naruto il vero nemico.

Da questo nuovo scenario sono arrivati nuovi villain, generati dal Deca Coda, e ognuno di loro ha individuato un obiettivo particolare che vuole eliminare e per evolversi.

E uno di questi villain si è diretto verso Himawari. I capitoli precedenti hanno rivelato che c’era qualche motivo per cui questo nuovo combattente del Deca Coda fosse attratto in particolare da Himawari, e si scopre che era perché all’interno del corpo della sorella di Boruto c’era un versione di Kurama più giovane di quella di Naruto. Attingendo al potere della Volpe, come rivelato nel capitolo precedente, Himawari ha iniziato a mostrare il tipo di potere che ha già a sua disposizione come uno dei Jinchuriki più forti di sempre.

Il Capitolo 11 di Boruto: Two Blue Vortex vede Himawari attingere al potere di Kurama e liberarsi dalla presa del nemico. Riesce anche a salvare Inojin e guarisce rapidamente la ferita mortale che aveva subito, insieme alla gamba precedentemente rotta. Decidendo di assumersi la responsabilità del suo nuovo potere, Himawari dice al resto del Team 10 di scappare mentre lei affronta il nemico decacoda. Himawari è così connessa al potere della Volpe, da saper anche essere in grado di lanciare una bomba Bijuu per contrastare quella del Dieci Code.

Il nemico poi si complimenta con Himawari per la quantità di potere e per la crescita dimostrata dal Jinchuriki. Inoltre la sua capacità di guarigione è più vicina a quella degli stessi Bijuu. Tuttavia Himawari non è ancora pronta a sopportare per molto tempo tutto lo stress che viene generato dall’enorme quantità di utilizzo del chakra. Potrebbe essere un prodigio per quanto riguarda la forza potenziale in quanto contenitore della Volpe a Nove Code, visto il livello di abilità dimostrato. Ma è chiaro che Himawari sarà molto pericolosa per i suoi nemici una volta che avrà capito come gestire al meglio il tutto.

Fonte – Comicbook