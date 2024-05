Boruto: il manga spiega come Himawari sia il nuovo Jinchuriki

Boruto: Two Blue Vortex ha visto il capovolgimento della realtà come Naruto Next Generations l’aveva illustrata. Infatti Boruto Uzumaki è diventato un criminale ed è in fuga dai suoi ex amici e dal Villaggio della Foglia. Ma Boruto non è l’unico personaggio che ha rivelato importanti cambiamenti, dato che anche sua sorella Himawari ha sconvolto letteralmente i fan. Infatti la secondogenita di Naruto e Hinata potrebbe essere uno dei più grandi colpi di scena della serie sequel. Himawari è diventata il nuovo Jinchuriki della Volpe a nove code, seguendo le orme di suo padre e Kurama. E il nuovo capitolo di Boruto ha spiegato in che modo Himawari si sia unita alla Volpe a Nove Code.

Mentre quello precedente anticipava che Himawari fosse legata alla Volpe, il decimo capitolo conferma che i due ora condividono lo stesso corpo. Fortunatamente, questa rivelazione è arrivata al momento perfetto mentre Konoha è sotto assedio. Due dei membri più forti degli “Alberi Divini” sono alla ricerca di due obiettivi, ovvero Sarada Uchiha e Naruto Uzumaki. Con Naruto e Hinata ancora confinati nella prigione creata da Kawaki, l’attenzione si sposta su Himawari. Prima di entrare nella modalità Kyuubi, la figlia del Settimo ha una breve opportunità di chiacchierare con il Nove Code.

La Volpe non è esattamente sicura del motivo per cui si trova dentro Himawari dopo aver perso la vita durante la battaglia contro Jigen. Quindi coglie l’occasione per avanzare la sua ipotesi. La piccola volpe dice che il suo sé precedente coesisteva all’interno di Naruto Uzumaki. Ma nel mezzo della battaglia, la sua fiamma vitale si spense. Tuttavia si scopre che la morte non è eterna per i Biju. Anche se il Jinchuriki o la sua anima periscono, nel tempo, i bijuu da qualche parte riusciranno a ritornare in vita.

La Volpe quindi continua dicendo che l’universo è pieno di misteri e che Himawari potrebbe essere nata ereditando una scheggia del suo chakra. Oppure questo era il suo destino, portato in essere dal sangue Uzumaki e Hyuga che scorre dentro di sé. Sebbene ci siano ancora tante ombre e domande su quanto accaduto, al momento non ci sono ulteriori motivi che spieghino con esattezza perché i due sono ora legati. Ad ogni modo Himawari si rivelerà un alleato importantissimo per proteggere il Villaggio della Foglia.

