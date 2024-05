Boruto: il manga rivela la modalità Kyuubi di Himawari

Boruto: Two Blue Vortex è tornato con la seconda parte del manga e da quando l’ha fatto ha fatto impazzire i fan con rivelazioni inaspettate. E una di queste è sicuramente scoprire che Himawari Uzumaki è adesso il protagonista principale del nuovo capitolo della serie. Questo perché recentemente abbiamo parlato della sua associazione alla Volpe a Nove Code, e infatti con il nuovo capitolo la sorella di Boruto ha scatenato la sua mdalità Kyuubi.

Dopo i primi capitoli che stabiliscono il salto temporale di tre anni, Boruto: Two Blue Vortex si trova nel bel mezzo del primo grande arco narrativo. La minaccia principale adesso è il decacoda che si è evoluto in un nuovo pericoloso gruppo di villain che sono immediatamente andati al Villaggio della Foglia con degli obiettivi specifici. Una volta arrivati lì, incontrano sorprendentemente Himawari e la Volpe a Nove Code dentro di lei.

Il sequel dell’amatissimo Naruto ha concluso il capitolo precedente con la grande rivelazione secondo la quale Kurama sarebbe tornato in vita dopo il suo sacrificio per permettere a Naruto di sfruttare al massimo la modalità Byron. Inoltre, dettaglio più interessante, Kurama si trova ora nel corpo di Himawari. Questa è una grande sorpresa per Himawari perché prima non era mai riuscita a percepire la Volpe a Nove Code. Ma l’ultimo capitolo della serie vede i due completamente connessi, con Himawari che inizia a scatenare la sua forma a Nove Code.

Il tutto accade nel capitolo 10 di Boruto: Two Blue Vortex, che riprende poco l’interesse che i Dieci Code hanno rivelato nei confronti di Himawari. Si capisce finalmente che il motivo è l’aver percepito Kurama dentro di lei. Sebbene cerchi di scappare dall’area insieme al Team 10, non passa molto tempo prima che vengano sconfitti e Himawari non ha altra scelta che combattere. Quando l’attacco di uno di loro fallisce, Himawari inizia a parlare con Kurama, situato dentro di lei e gli chiede di prestarle il suo potere. Come spiega Kurama, nemmeno lui sa perché è dentro di lei, ma sembra proprio che lei abbia più affinità nel legare con lui ancor più di Naruto.

Fonte – Comicbook