Hunter x Hunter: Togashi torna a disegnare Gon e Killua

Yoshihiro Togashi, il creatore di Hunter x Hunter è tornato in azione. Dopo oltre un anno di pausa, l’artista è riuscito a riprendere il lavoro sul suo manga. Con diversi nuovi capitoli già realizzati, sembra che Yoshihiro stia vivendo un momento di grande creatività e per celebrare ha regalato ai fan alcuni disegni speciali di due cacciatori.

Tutto ciò proviene direttamente da Yoshihiro, che ha una presenza molto seguita su X (Twitter). Essendo uno dei creatori di manga più seguiti, non ci vuole molto perché i suoi post diventino virali. Quindi, non sorprende che tutti gli occhi siano puntati su di lui quando ha condiviso gli sketch dei due protagonisti della storia.

I post mostrano come Yoshihiro abbia preparato due disegni per una copertina di Weekly Shonen Jump. Gli schizzi colorati mettono in primo piano Gon e Killua, cosa che non sorprende affatto. I due cacciatori sono legati come fratelli, e Gon raramente si allontana dal suo amico.

Yoshihiro Togashi ha sempre avuto un legame speciale con i suoi fan e la sua decisione di condividere questi schizzi è stata accolta con grande entusiasmo. I disegni mostrano non solo il talento dell’artista, ma anche la sua dedizione ai personaggi che i fan hanno imparato ad amare. Gon e Killua sono diventati simboli di amicizia e perseveranza nel mondo degli anime, e vedere nuovi lavori su di loro ha riacceso la passione dei lettori di lunga data.

L’art condivisa da Togashi non è solo una celebrazione del suo ritorno, ma anche un segnale del suo impegno nel portare avanti la storia di Hunter x Hunter. Dopo un lungo periodo di inattività, è chiaro che l’artista ha trovato nuova ispirazione e motivazione. Questo rinnovato vigore è palpabile nei dettagli dei disegni e nella qualità dell’illustrazione, che dimostrano quanto Togashi sia ancora al top della sua forma creativa.

La comunità dei fan ha reagito con un’ondata di supporto e apprezzamento. I social media sono stati inondati di messaggi di incoraggiamento e di attesa per i prossimi capitoli. Questo ritorno ha inoltre riacceso discussioni e speculazioni sul futuro della serie, con molti fan che sperano in sviluppi significativi nella trama e nella crescita dei personaggi. L’art di Togashi, quindi, non solo celebra il passato di Hunter x Hunter, ma accende una speranza luminosa per il suo futuro.

Fonte Comic Book