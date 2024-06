Tra le uscite DC targate Panini del 6 giugno 2024 troviamo il nuovo appuntamento, ormai consuetudine annuale in occasione del Pride Month, con DC Pride 2024, il volume antologico dedicato a personaggi ed autori appartenenti alla galassia LGBTQIA+.

Inoltre arriva in volume la miniserie Black Label Waller VS Wildstorm: Una Donna al Comando, che mette sotto i riflettori l’ascesa di colei che in questo momento è l’antagonista principale di tutto il DC Universe, e l’Omnibus dedicato a Le Avventure di Batman, ovvero i fumetti derivati dalla storica e fondamentale serie animata dell’Uomo Pipistrello dei primi anni ‘90.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 6 giugno 2024.

Le uscite DC Panini del 6 giugno 2024

DC Pride 2024

22,00 €

Contiene: DC Pride (2023) #1, DC Pride: Through the Years (2023) #1 (IV), Lazarus Planet: Dark Fate (2023) #1 (III)

Il Pride Month si sta avvicinando e anche quest’anno è arrivato il momento di celebrare i magnifici personaggi LGBTQIA+ dell’Universo DC!

Tim Drake si prepara a supportare l’amico Connor Hawke, preoccupatissimo all’idea di fare coming out, mentre la Lanterna Verde Alan Scott è protagonista di una struggente vicenda ambientata negli anni 30!

Intanto, Jon Kent, John Constantine, Harley Quinn e Poison Ivy condividono con noi le loro esperienze di vita e affermazione di se stessi…

Infine, la superstar Grant Morrison (Animal Man) ci racconta una storia che parla di amore e Multiverso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Waller VS. Wildstorm: Una Donna al Comando

DC Black Label Complete Collection

26,00 €

Contiene: Waller vs. Wildstorm (2023) #1/4

L’inizio dell’inarrestabile ascesa di Amanda Waller nei ranghi delle organizzazioni USA!

Un thriller pieno di colpi di scena che coinvolge Stormwatch, Checkmate e il governo americano!

Una storia di spie, complotti e intrighi militari in grande stile hollywoodiano!

Con la partecipazione straordinaria di Deathstroke e Lois Lane!

Le Avventure di Batman

DC Omnibus

94,00 €

Contiene: Batman Adventures (1992) #1/36, Batman Adventures Annual (1994) #1/2, Batman Adventures Holiday Special (1995) #1, Batman: Mask of the Phantasm – The Animated Movie (1994) #1, Batman Adventures: Mad Love (1994) #1, Batman: Black & White (1996) #1

Al suo esordio, nel 1992, la serie animata di Batman è riuscita a compiere l’impossibile: far confluire le cupe atmosfere dei film diretti da Tim Burton in un prodotto per ragazzi. Nel corso di tre stagioni, ha ottenuto il plauso di pubblico e critica, ottenendo quattro Emmy Awards e dando vita a una serie a fumetti.

Lo scrittore Kelley Puckett e il disegnatore Mike Parobeck – insieme ai creatori dello show Paul Dini e Bruce Timm – hanno così esplorato le vite del Cavaliere Oscuro e del suo cast di comprimari, in una serie di avventure che hanno segnato gli anni Novanta.

Ora queste storie ritornano in un unico, poderoso Omnibus arricchito da gustosissimi extra che faranno la gioia dei fan.

Contiene il leggendario debutto a fumetti di Harley Quinn e il mai ristampato adattamento del film Batman: La maschera del Fantasma!