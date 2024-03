DC Pride 2024: l’omaggio a Rachel Pollock e l’esordio di Al Ewing

Anche nel 2024 la DC celebra il Pride Month con il consueto speciale antologico che mette sotto i riflettori autori e personaggi della comunità LGBTQIA+.

Motivo di interesse di DC Pride 2024 è anche la prima storia DC di Al Ewing, autore inglese autore di molti successi in casa Marvel negli ultimi anni (Immortal Hulk, Ultimates, Immortal X-Men).

DC Pride 2024 sarà presentato sotto forma di un diario di viaggio nell’universo come non l’avete mai visto! I fumetti della DC sono vasti, vari e fantastici come le incredibili e strane location che si trovano nel cosmo della DC, e i personaggi LGBTQIA+ della DC sono ovunque, appartengono a qualsiasi luogo e possono fare tutto ciò che desiderano. Il modo in cui ci arrivano è importante quanto il luogo in cui stanno andando, quindi unitevi a loro mentre esplorano i confini più remoti del multiverso DC, insieme!

Please enjoy my sailor moon ass variant cover. It should have foil and card stock variants. This is my first foil hit cover for DC!

My #DCPride 2024 variant cover just dropped!

Ecco i contenuti di DC Pride 2024:

Anteprima speciale dell’imminente OGN YA della DC The Strange Case of Harleen and Harley dell’autrice di Wicked Lovely Melissa Marr , in collaborazione con la celebre artista Jenn St-Onge .

Aquaman (Jackson Hyde) riceve un passaggio inaspettato nel Quarto Mondo, giusto in tempo per l’annuale Festa dell’Amore, in una storia di Ngozi Ukazu .

Steel (Natasha Irons) trova il coraggio di affrontare Traci 13 alla festa dell’Oblivion Bar per la prima volta da quando si sono lasciati, in una storia di Jamila Rowser e ONeillJones .

Superman (Jon Kent) riunisce Jay, Bunker e Ray per una serata tra ragazzi ad A-Town in una storia di Jarrett Williams e D.J. Kirkland

Dreamer va in pellegrinaggio per la prima volta sul suo pianeta ancestrale, Naltor, in una storia di Nicole Maines e Jordan Gibson .

DC Pride: A Celebration of Rachel Pollack releasing on June 6. This will reprint the debut of the iconic Coagula, DC’s first transgender Super Hero, from Doom Patrol #70!

And in a final, original short story, Rachel’s most beloved creation, Kate Godwin, a.k.a. Coagula, returns… https://t.co/rPaSvvsupo pic.twitter.com/Eg7oWwoY9G

