Superman: Le Avventure di Jon Kent | Recensione

Tobia Brunello 2024-03-08T08:00:03+01:00 Autori: Tom Taylor, Clayton Henry, Darick Robertson Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Stati Uniti Prezzo: € 19,00 Cartonato a colori 17X26 – 144 pagine Data di pubblicazione: 25/01/2023

Superman: Le Avventure di Jon Kent segna il ritorno di Tom Taylor sul figlio di Clark Kent e Lois Lane ma non solo.

Taylor aveva già firmato la serie regolare Superman: Son of Kal-El, che aveva visto il giovane Jon Kent assumere il manto di Superman sulla Terra mentre il padre combatteva per la libertà di Mondoguerra sulle pagine di Action Comics.

Superman: Adventures of Jon Kent #1 starts off with a bang with another Superman caught in battle and being obliterated! A Villain of Jon Kent’s past comes back to haunt him! We see Val Zod, Mr. Terrific and Red Tornado!@TomTaylorMade – Writer and @claytonhenryart – artist! pic.twitter.com/Y6SugFzeMi — The Daily Kryptonian (@TheDailyKrypto) March 12, 2023

In questa miniserie in sei capitoli proietta Jon Kent in un’avventura attraverso il Multiverso: qualcuno sta uccidendo varie versioni di Superman spostandosi di universo in universo, ed è un’altra vecchia creazione di Tom Taylor a coinvolgere Jon nella vicenda. Si tratta di Val-Zod, il Superman di colore di Terra-2, accompagnato dall’androide Tornado Rosso in cui risiede la coscienza della Lois Lane di quell’universo.

Lois Lane in Adventure of Superman: Jon Kent #2, art by Clayton Henry pic.twitter.com/zdj0MOoaWf — Daily women & thems of DC (@BestDcWomen) April 4, 2023

Il responsabile altri non è che Ultraman, il “Superman malvagio” di Terra-3, già rapitore di Jon Kent e responsabile della sua “crescita improvvisa”. Ma la minaccia di Ultraman è solo l’inizio dell’avventura che porta Jon a finire nell’universo di Injustice, la serie ispirata dall’omonimo videogame che Tom Taylor ha scritto per anni e in cui un Superman fuori controllo dopo che Joker l’ha spinto ad uccidere Lois Lane (incinta proprio di Jon) ha instaurato un regime totalitario contrastato solo da Batman e pochi altri ribelli.

Adventures of Superman: Jon Kent 1. This was a great comic!! We do not talk enough about how Clayton Henry has transformed into a top flight comic artist. Great comic! pic.twitter.com/jvVhyfbZN3 — Old Comics New Comics (@comics47904735) April 7, 2023

Tom Taylor costruisce ottimamente la svolta narrativa che porta all’arrivo nel mondo di Injustice, e fa un lavoro splendido nel mettere il giovane Jon di fronte ad un padre che ha perso totalmente quell’empatia e quell’umanità che invece la figura di Lois incarna alla perfezione. Taylor riesce perfettamente nel suo intento di riuscire a raccontare come un Superman possa “vincere” non tanto grazie ai suoi enormi poteri ma grazie alla sua compassione e alla sua comprensione degli altri, ma non potendo effettivamente mettere la parola “fine” all’universo narrativo di Injustice la vicenda non arriva ad una vera e propria risoluzione e anzi, alcune cose sembrano lasciate in sospeso o risolte troppo frettolosamente nel capitolo finale.

L’ottimo lavoro di Clayton Henry ai disegni nei primi capitoli cala leggermente di livello in quelli finali: la narrazione è sempre molto fluida e d’impatto, i volti sono sempre molto espressivi ma gli sfondi diventano sempre meno curati, difetto che coinvolge in parte anche il capitolo centrale, il quarto, disegnato da Darick Robertson.