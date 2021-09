Injustice – il violento trailer vietato ai minori

Injustice è il nuovo film d’animazione DC che traspone il videogame di NetherRealm Studios e il fumetto derivato Year Zero di Tom Taylor.

Warner Animation e DC hanno diffuso il nuovo, violento trailer vietato ai minori (Red Band) che possiamo guardare di seguito:

Il cast principale include Justin Hartley (Green Arrow in Smallville) nel ruolo di Superman e Anson Mount (Captain Christopher Pike in Star Trek: Discovery) nella parte di Batman.

Altri membri del cast sono Laura Bailey, Yuri Lowenthal e Zach Callison.

Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) dirige il film da una sceneggiatura di Ernie Altbacker (Batman: Hush).

Nel film, ambientato in un mondo alternativo, Batman riunisce un gruppo di supereroi per fermare un Superman fuori controllo dopo che il Joker lo ha indotto a uccidere Lois Lane.

Il film uscirà il 19 Ottobre 2021 negli USA in Blu-ray e in digitale; in attesa di una distribuzione italiano ricordiamo che sono in arrivo due nuovi film DC.

Injustice: God Among Us – i videogame e i fumetti

Injustice: God Among Us ha esordito nell’Aprile 2013 per PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U, seguito nel Novembre dello stesso anno da una Ultimate Edition per PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita e Xbox 360:

Nel 2017 è arrivato il sequel per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ricordiamo che DC Comics ha pubblicato vari adattamenti a fumetti tra il 2013 e il 2016, a cura degli sceneggiatori Tom Taylor e Brian Bucellato, cui hanno fatto seguito Injustice 2 nel 2017, Injustice vs. Masters of the Universe nel 2018 e infine Year Zero nel 2020.

Acquista Injustice 2 Legendary Edition per PS4