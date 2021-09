DC Animated – 2 nuovi film arrivano in home video in Italia

La linea DC Animated si arricchisce di due nuovi film, che Warner Bros. pubblicherà in Blu-ray Disc a Ottobre in Italia.

Dopo i quattro film animati di Batman, arriveranno:

Superman: Red Son

di Sam Liu, dal fumetto omonimo di Mark Millar, Dave Johnson e Kilian Plunkett.

Dal 14 Ottobre nei negozi, al prezzo consigliato al pubblico di Euro 24,90:

Nel 1950, l’Unione Sovietica rivela al mondo la presenza di Superman, sconvolgendo la guerra fredda e la corsa agli armamenti.

Inorridito dall’idea che Superman sia più intelligente di lui, dopo aver perso una partita a scacchi col suo clone, Luthor uccide il suo personale di ricerca agli S.T.A.R.

Suicide Squad – Un inferno da scontare

di Sam Liu, basato sui personaggi di John Ostrander.

Anche questo film uscirà il 14 Ottobre nei negozi, al prezzo consigliato al pubblico di 24,90:

Per affrontare una missione molto delicata, Amanda Waller decide ancora una volta di utilizzare la Task Force X: Deadshot, Captain Boomerang e Harley Quinn lavorano insieme a Copperhead, Killer Frost e al maestro delle arti marziali, Bronze Tiger.

Ricordiamo che i film DC Animated sono disponibili anche in streaming a pagamento sui principali servizi di video on demand.

Tra i prossimi film animati in arrivo troviamo Injustice, dal videogame Injustice Gods Among Us di NetherRealm Studios, e Catwoman: Hunted, realizzato in stile anime.

Acquista Suicide Squad: Un Inferno da Scontare