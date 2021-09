Injustice – la data di uscita del film

Injustice: Gods Among Us, il fortunato videogame di NetherRealm, godrà di un film animato come abbiamo già avuto modo di riportarvi.

Ora IGN riporta che il film animato sarà disponibile dal 19 Ottobre 2021 negli USA in Blu-ray e in digitale.

Racconterà una storia basata sul primo videogioco e sul fumetto Year Zero.

Il cast principale include Justin Hartley (Green Arrow in Smallville) nel ruolo di Superman e Anson Mount (Captain Christopher Pike in Star Trek: Discovery) nella parte di Batman.

Altri membri del cast sono Laura Bailey, Yuri Lowenthal e Zach Callison.

Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) dirige il film da una sceneggiatura di Ernie Altbacker (Batman: Hush).

Injustice God Among Us – i videogame e i fumetti

Injustice God Among Us ha esordito nell’Aprile 2013 per PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U, seguito nel Novembre dello stesso anno da una Ultimate Edition per PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita e Xbox 360:

Nel 2017 è arrivato il sequel per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ricordiamo che DC Comics ha pubblicato vari adattamenti a fumetti tra il 2013 e il 2016, a cura degli sceneggiatori Tom Taylor e Brian Bucellato, cui hanno fatto seguito Injustice 2 nel 2017, Injustice vs. Masters of the Universe nel 2018 e infine Year Zero nel 2020.

