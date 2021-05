Injustice: God Among Us, il popolare picchiaduro di NetherRealm Studios basato sui personaggi dei fumetti DC Comics, diventerà un film animato realizzato da Warner Bros. Animation.

Un’anteprima del film d’animazione sarà inclusa tra i contenuti speciali del Blu-ray Disc della seconda e ultima parte della trasposizione animata di Batman – Il Lungo Halloween, in vendita dal 10 Agosto 2021 negli USA.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, né sullo staff né sul cast.

A proposito di Injustice: God Among Us

Injustice: God Among Us è stato pubblicato nell’Aprile 2013 per PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U, seguito nel Novembre dello stesso anno da una Ultimate Edition per PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita e Xbox 360:

Che cosa succederebbe se i nostri più grandi eroi diventassero la nostra più grande minaccia? Injustice: Gods Among Us è il nuovissimo franchise nel genere dei picchiaduro introdotto da NetherRealm Studios, i creatori del celeberrimo Mortal Kombat. C on la partecipazione dei famosissimi personaggi di DC Comics quali The Flash, Harley Quinn, Solomon Grundy, Superman e Wonder Woman, l’ultimo titolo del pluripremiato studio di sviluppo presenta una storia profonda e originale. Gli eroi e i cattivi si affronteranno in epiche battaglie su vasta scala in un mondo in cui la linea tra il bene e il male non è più facilmente distinguibile.

Nel 2017 è uscito il sequel Injustice 2 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il videogioco è stato già adattato in una fortunata serie a fumetti, edita da DC Comics tra il 2013 e il 2016, a cura degli sceneggiatori Tom Taylor e Brian Bucellato, cui hanno fatto seguito Injustice 2 nel 2017, Injustice vs. Masters of the Universe nel 2018 e Injustice: Year Zero nel 2020.

