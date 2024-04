Boruto: Two Blue Vortex domina la classifica dei manga più letti

Boruto: Two Blue Vortex è la seconda parte del sequel dall’amato Naruto, che è iniziata con un time-skip di tre anni dagli eventi di Naruto Next Generations. Mentre il figlio del Settimo Hokage lotta con un mondo che ora lo teme e lo odia, il manga di Boruto ha avuto risonanza tra i fan della serie shonen. Infatti un nuovo aggiornamento ha rivelato che Boruto Uzumaki ha superato alcuni sorprendenti dettagli di Weekly Shonen Jump, anche senza il vantaggio di un adattamento anime in corso sul piccolo schermo.

Sull’app Manga Plus di Shueisha, i fan hanno l’opportunità di leggere gli ultimi capitoli del manga disegnato da Ikemoto. Con l’arrivo del nono capitolo di Two Blue Vortex, questo ha registrato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni, rendendolo il più popolare rispetto ai recenti capitoli di altre serie di successo come One Piece e Jujutsu Kaisen. Anche se potrebbe passare del tempo prima di vedere Pierrot lavorare all’adattamento anime della seconda parte del manga, questo non impedisce al sequel di raggiungere livelli importanti.

Lo Studio Pierrot ha recentemente confermato che si sta allontanando dalla programmazione settimanale degli episodi delle serie anime. Infatti ha rivelato che l’intenzione è quella di adottare un approccio più stagionale. Originariamente, lo studio aveva confermato che quattro nuovi episodi della serie originale di Naruto sarebbero arrivati sul piccolo schermo l’anno scorso. Ma alla fine questi hanno subito uno slittamento indefinito per lavorare meglio sulla qualità dell’animazione.

Per quanto riguarda la seconda parte del manga di Boruto, la storia è molto più intrigante in quanto Konoha è cambiata a causa del piano messo in atto di Kawaki con il supporto dei poteri di Ada, l’ex membro dell’Organizzazione Kara. Con l’obiettivo di conquistare l’affetto di Kawaki, Ada ha usato le sue abilità per controllare il mondo facendo credere a quasi tutti i ninja che Boruto fosse responsabile della morte dei suoi genitori, Naruto e Hinata. Tutto questo perché Kawaki vuole eliminare Boruto per spazzare via gli Otsutsuki per sempre. Tuttavia Hinata e Naruto sono ancora vivi, anche se confinati in uno stato simile a un limbo in una realtà alternativa. Sebbene Boruto abbia alleati tra cui Sasuke, Kashin Koji e Sarada Uchiha, la posta in gioco diventa sempre più alta con il passare dei capitoli.

