Boruto: Two Blue Vortex: nuovi dettagli sul design del time-skip di Boruto

Una delle grandi novità che abbiamo riportato recentemente riguardavano Boruto. Infatti ricordiamo che sono passati mesi da quando il sequel della serie più amata di sempre, Naruto, è in pausa. Ma questo mese il manga di Boruto tornerà con un nuovo capitolo e nulla sarà più come prima.

Di fatto, il manga tornerà con due novità importanti. La prima è che da adesso in poi si intitolerà Boruto: Two Blue Vortex e l’altra è che questa fase del manga riprenderà dal d’alto temporale anticipato dal flash forward con il quale si è aperto Boruto. Questo vuol dire che adesso il destino del villaggio della foglia è nelle sue mani.

Con il presente articolo vogliamo riportare alcuni dettagli in più sul design del time-skip di Boruto, messo in confronto con quello vecchio. Questo mese segnerà il debutto di Boruto: Two Blue Vortex, e abbiamo modo di vedere la cover del prossimo numero di V-Jump di Shueisha. Questa versione uscirà il 20 agosto e prevede di riportare alla pubblicazione il sequel del manga disegnato da Ikemoto. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Abdul_S17. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

VJUMP MAGAZINE OCTOBER ISSUE COVER! COVER FEATURES FIRST LOOK AT BORUTO’S TIMESKIP DESIGN! CHAPTER RELEASES ON AUGUST 20th 2023!! pic.twitter.com/1dHyHxqS1T — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) August 10, 2023

Come si può vedere, la copertina mostra il nuovo look di Boruto, e sarà una delle prime volte che lo vediamo nel manga. È come un cerchio che si chiude, in quanto la serie è iniziata con un flash forward che ha contrapposto Boruto a Kawaki. Quindi questa nuova cover dimostra che la battaglia fatale è finalmente all’orizzonte.

Il nuovo design di Boruto è molto diverso rispetto a quello di suo padre quando è tornato al villaggio della foglia dopo il suo addestramento. Suo figlio infatti ricorda molto Sasuke, in quanto indossa il suo mantello nero, una maglietta bianca e pantaloni neri larghi. Soprattutto Boruto brandisce una spada e la sua solita collana di bulloni. Inoltre, un dettaglio importante è quello del copri fronte con la scheggiatura orizzontale di Sasuke. Non c’è dubbio che il ninja biondo sia il protetto di Sasuke, e presto vedremo quanto è diventato potente.

Dopotutto, Sasuke ha portato Boruto fuori dalla Foglia per allenarsi. Con la prima parte del manga si è concluso, la situazione si è completamente capovolta. Sarada è una delle poche persone che conosce la verità, quindi ha spinto Sasuke a salvare il figlio del settimo Hokage e addestrarlo a combattere Kawaki in futuro.

