Boruto: svelata la data ufficiale del ritorno del manga!

Boruto: Naruto Next Generations ha annunciato ufficialmente il ritorno del manga dopo aver trascorso gli ultimi mesi in pausa. E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare la data ufficiale del ritorno del sequel di Naruto. Per i fan del franchise shonen incentrato sul ninja biondo continua in modo entusiasmante. Infatti questo mese hanno potuto assistere al ritorno di uno dei mangaka più amati di sempre, Masashi kishimoto, con la pubblicazione di un nuovo one-shot. Si trattava della celebrazione del 20° anniversario della serie anime, e ha visto una nuova storia inedita con Minato Namikaze come protagonista principale.

Quindi Kishimoto si è concentrato sul passato del quarto Hokage prima di ottenere questa carica e prima della nascita di Naruto. Quindi per quanto riguardava Boruto, i fan non hanno ricevuto nessun aggiornamento, almeno fino a poco tempo fa. Ricordiamo infatti che sia l’anime che il manga sono in pausa da un po’, in attesa del nuovo arco narrativo.

Boruto: Naruto Next Generations è in pausa dall’inizio di questa primavera, con Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto al lavoro sul prossimo arco della serie. Possiamo anche confermare che il manga tornerà con in tanto atteso salto temporale, e soprattutto che la data ufficiale del ritorno del manga sulle pagine della rivista V-Jump di Shueisha è prevista per il 21 agosto in Giappone. Di seguito riportiamo l’annuncio ufficiale rilasciato dalla pagina Twitter ufficiale di Naruto:

Chiaramente molti sono i dettagli ancora poco chiari. Ad esempio non abbiamo modo di specificare quanto tempo sia passato da quando Boruto Uzumaki ha forzatamente lasciato il Villaggio della Foglia insieme a Sasuke. Ma dall’annuncio riportato, si può vedere Sarada Uchiha visibilmente cambiata e cresciuta. Altra novità importante è che il manga si chiamerà Boruto: Two Blue Vortex.

Questo nuovo arco rappresenta l’inizio della seconda parte del manga di Boruto: Naruto Next Generations. Quindi i fan dovranno aspettarsi molti altri personaggi più grandi rispetto all’età che avevano prima della pausa del manga. E infatti gli ultimi capitoli hanno visto Kawaki usare il potere di Ada, che ha influenzato la mente e il passato del Villaggio della Foglia. Tutti credono che Kawaki sia il vero figlio di Naruto Uzumaki, e che Boruto sia il responsabile della scomparsa del Settimo Hokage. Questo ha spinto Boruto a scappare lontano con il desiderio di allenarsi il più possibile per sconfiggere sia Kawaki.

Fonte – Comicbook