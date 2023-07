Naruto: il messaggio di Kishimoto dopo la pubblicazione del one-shot

Naruto è tornato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con una nuova storia per celebrare il 20° anniversario dell’anime. E con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka ha rilasciato un messaggio per commentare il suo ritorno dopo tutti questi anni.

Come parte della celebrazione del 20° anniversario di Naruto, l’intero fandom della serie ha partecipato al progetto chiamato NARUTOP99, che prevedeva la votazione del personaggio preferito degli appassionati della serie. In questo modo, quello più votato avrebbe ricevuto una storia scritta e disegnata masashi Kishimoto in persona attraverso un one-shot sociale.

E quindi il padre di Naruto Uzumaki, Minato Namikaze, si è aggiudicato la maggioranza dei voti e quindi il mangaka ha disegnato una storia mai vista sul quarto Hokage.

I fan hanno aspettato tutto questo tempo per poterla leggere. Questa esplora come mai accaduto nel manga, una parte del passato di Minato prima della nascita di Naruto. Masashi Kishimoto è tornato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump con il suo primo nuovo one-shot dopo la conclusione del manga Shonen nel 2014.

E ha anche rilasciato un commento speciale insieme alla pubblicazione di Naruto: il Vortice nella Spirale. Kishimoto afferma di essersi emozionato e divertito nel disegnare questo one-shot per la prima volta dopo tanto tempo. Ha poi concluso lasciando uno spiraglio di speranza che i fan possano imbattersi in un altro one-shot dicendo “Alla prossima volta“.

Il one-shot di Naruto è una storia speciale raccolta in 55 pagine che approfondisce anche la relazione tra Minato e Kushina prima di mettere su famiglia con la nascita di Naruto. Kishimoto ha anche rivelato le origini del Rasengan, ossia il suo nome originale e io motivo per cui Minato l’ha creato.

Un’altra dinamica che questo one-shot affronta è la connessione romantica tra i genitori di Naruto e altro ancora. Ma i festeggiamenti dei 20 anni dell’anime della serie shonen non termina qui. Infatti è previsto il grande ritorno dell’anime con quattro episodi speciali a settembre di quest’anno. Oltre a queste informazioni, al momento non abbiamo modo di poter rivelare ulteriori dettagli su cosa verterà la trama, sui personaggi che ci saranno e sullo staff per il grande ritorno della serie sul piccolo schermo.

