One-Punch Man: World, annunciato il gioco per PC, iOS, Android

Crunchyroll Games ha appena annunciato la lavorazione di un nuovo gioco d’azione multiplayer online basato sul manga One-Punch Man di ONE e Yūsuke Murata, intitolato One-Punch Man: World. Perfect World si occuperà dello sviluppo di questo nuovo progetto previsto per il 2023.

Le pre-registrazioni sono aperte negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, America Latina e Paesi nordici e il titolo sarà lanciato per dispositivi mobile e anche PC. La sua natura sarà free-to-play con acquisti in game e probabilmente potrebbe anche arrivare sulle console fisse, dipenderà poi da successo.

Come leggiamo su ANN la produzione ha condiviso anche un trailer di lancio succoso, che comincia col ringraziare il pubblico del supporto con una nuvoletta animata con al centro Genos e Saitama. Il video prosegue con alcune scene di gameplay e viene anche presentato il mondo di One-Punch Man.

Il gioco mostra anche alcuni eroi della serie come Saitama, Genos, Speed-o-Sound Sonic, Mumen Rider e Puri-Puri Prisoner. I giocatori possono intraprendere missioni presso l’Associazione degli Eroi e fare squadra con altri per i raid. Il sistema di combattimento prevede schivate a tempo, combo di abilità e abilità finali. In Z-City sono presenti anche attività secondarie e minigiochi.

Da come avete visto dal video questo titolo dona libertà assoluta al giocatore e come accennato permette una grande gestione personale per quanto riguarda le mansioni di gioco, grazie alla realizzazione da parte degli sviluppatori di un mondo variegato e colmo di missioni da compiere e da portare al massimo compimento.

One-Punch Man: World sarà gratis come accennato e conterrà degli acquisti nel gioco. Questo porterà all’acquisto di skin e anche di attacchi probabilmente insieme alle missioni, aggiunte come se fossero dei DLC. Cosa ne pensate di questo nuovo tiolo?

