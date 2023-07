One Punch Man dopo una piccola pausa ha aggiunto altri tasselli all’interno del nuovo arco narrativo del franchise, dove al suo interno vediamo la ricostruzione dell’Associazione Eroi dopo il disastro provocato dall’Associazione Mostri nella saga precedente, insieme allo scontro tra Saitama e Garou. Ci saranno spoiler dei nuovi capitoli.

L’arco narrativo in questione mostra anche una nuova associazione che si mette a contrasto con quella ufficiale, creatasi appunto per andare incontro agli interessi di quella principale, al momento un’organizzazione volta a concludere i propri interessi personali anziché difendere quelli della popolazione spesso in pericolo.

Il nuovo capitolo del manga mette in evidenza questi tornaconti personali, dove l’associazione addirittura trucca degli incontri per far elevare al massimo il carisma e la caratura dell’eroe, pagando addirittura per “abbassare” la pericolosità dei mostri per portare a termine la fregatura, come leggiamo su Comic Book.

Il capitolo 185 di One-Punch Man rivela che un eroe di classe B di nome Maruido Yankee è stato appunto coinvolto in uno scontro truccato contro un mostro, dove quest’ultimo dovrebbe essere più debole di come è stato considerato, così da far spiccare maggiormente l’eroe di classe B.

One Punch Man: il nuovo capitolo rivela il lato oscuro dell’Associazione Eroi

La situazione si scombussola quando il mostro si rivela una minaccia di classe Demon e si scopre subito che McCoy dell’Associazione degli Eroi ha organizzato il tutto in maniera davvero terrificante. Questo inconveniente mette in difficoltà l’Associazione Eroi con gli sponsor, nel caso Yankee dovesse appunto perdere il combattimento.

Nonostante i lettori già fossero a conoscenza di tale sconcerto dietro l’associazione, in questo capitolo alla fine si scopre una delle manovre più logore della presunta giustizia, volta a guadagnare dagli sponsor truccando degli incontri con gli eroi, architettando il tutto contro i mostri che minacciano la città.

Questa rivelazione potrebbe essere il movente decisivo che potrebbe portare Genos dall’Associazione Eroi principale a quella formatasi da poco?

Fonte Comic Book