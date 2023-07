Dragon Ball Super nell’Arco di Granolah ha mostratO alcuni tasselli importanti riguardanti la natura Saiyan di Goku, aggiungendo nella storia tramite un flashback suo padre Bardack. Nel capitolo 84 il protagonista ha avuto l’occasione di ottenere l’armatura del padre ma non ha voluto tenerla, deludendo così i lettori.

Nonostante Goku conosca le sue origini non è mai andato a fondo con la vicenda ed ha sempre preferito trascorrere il suo tempo sulla Terra. Nella saga dei Saiyan per esempio, ha rifiutato l’offerta di suo fratello Radish di seguire le proprie origini, decidendo di sconfiggere quest’ultimo sacrificandosi addirittura per salvare il suo Pianeta.

Da qui il protagonista di Dragon Ball ha mostrato nel corso della storia una sorta di avversione contro la sua natura, vista anche l’eliminazione della coda sia su di lui che sui suoi figli. Inoltre ha sempre sottovalutato anche l’armatura Saiyan iconica indossata anche da Vegeta al primo incontro con Goku, usandola solamente per scopi di combattimento e non per simbolo come facevano gli altri guerrieri.

Nel capitolo 84 Goku ha l’occasione di indossare l’armatura del padre, anche se dopo pochi secondi la rimuove, anche se questo gesto non ha niente a che fare con la sua avversione verso il sanguinario popolo dei Saiyan. Tramite le registrazioni dello scouter scopre la natura di suo padre, dipinto come un uomo buono.

Dragon Ball Super: perché Goku non ha tenuto l’armatura di Bardack?

La visione degli ideali del padre accende in Goku la vera concezioni dei Saiyan, che non si ferma solamente alla coda e all’armatura indossata per qualche secondo durante la saga di Granolah dal figlio di Bardack. Gli ideali del popolo di Goku dovrebbero scindere da certi dogmi, dimostrando il come il vero Saiyan debba sempre seguire la sua strada, rimanendo sempre e comunque fedeli a se stessi senza che alcuni tipo di dogma da seguire.

Fonte CBR