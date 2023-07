Dopo il capitolo 94 Dragon Ball Super continua l’ormai nota saga “Super Hero”, dove al centro vediamo Gohan e Piccolo alle prese con il Red Ribbon, intento a riportare in auge Cell e conquistare il dominio della città. Dopo il film uscito nel 2022 la produzione ha deciso di approfondire la saga anche all’interno del manga, introducendo le nuove trasformazioni dei personaggi.

Dopo la discussione inerente all’inserimento di Broly all’interno della timeline ufficiale della storia il manga ha deciso di inserire tra Goku e Vegeta anche il leggendario Saiyan, che in futuro potrebbe essere l’arma vincente contro Black Freezer. La pagina spoiler è stata condivisa dal sempreverde @DbsHype su Twitter.

La foto disponibile qui mette in risalto sempre in versione sketch Gohan alle prese con il combattimento con Gamma, dopo il confronto con Piccolo, mentore del figlio di Goku. La prima foto a sinistra mette in primo piano l’Androide del Dr. Hedo pronto alla battaglia, mentre nella seconda parte vediamo i due guerrieri scontrarsi.

“Dragon Ball Super Capitolo 95 First Drafts, altri in uscita venerdì 14 luglio, 10:00 JST.” Questo lo leggiamo all’interno del post Twitter appena citato, che annuncia altri spoiler in uscita come sempre il 14 luglio. Come ben sapete le anticipazioni ufficiali sono adattate in questo modo e dopo l’anteprima arrivano poi quelli completi e ufficiali.

Dragon Ball Super 95: prime immagini spoiler, Gohan vs Gamma

Ci teniamo a dirvi che i suddetti non sono spoiler illegali o leak, ma semplicemente delle anticipazioni di Shueisha condivise nel mese di uscita del capitolo, al momento fissato a cadenza mensile e non settimanale.

La battaglia è entrata nel vivo anche se chi ha visto il film sa come il tutto procederà, anche se alla fine è sempre bello sperare in delle aggiunte create appositamente per la versione manga della saga “Super Hero”. Voi cosa ne pensate di questa scelta?

Fonte Twitter