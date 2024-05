My Hero Academia: il manga celebra i 10 anni con un cortometraggio

La settima stagione dell’anime di My Hero Academia si prepara ad arrivare il mese prossimo, ma l’arrivo di nuovi personaggi sul piccolo schermo, tra cui Star And Stripe, e la continua lotta contro la League of Villains non è l’unico dettaglio per il franchise shonen. Infatti bisogna ricordare che sono passati dieci anni da quando Deku e i suoi compagni della Classe 1-A hanno debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Jump. E dato il grandissimo successo e l’importante traguardo raggiunto, la serie ha pubblicato un commovente cortometraggio live-action basato sul manga di Kohei Horikoshi.

La storia di Izuku Midoriya è unica nel suo genere. Infatti nonostante la sua vita gli abbia lanciato diverse sfide, il giovane eroe ha le carte in regola per diventare il prossimo grande Simbolo della Pace. Mentre All Might entrava sempre in battaglia con un sorriso, gli eventi recenti non hanno dato a Deku molte opportunità di sfoggiare il suo. A causa degli eventi legati alla feroce Guerra di Liberazione del Paranormale, Deku ha di fatto indossato un costume più scuro nel tentativo di tenere unita la Hero Society venendo spesso scambiato per un villain. La premiere della settima stagione è prevista il 4 maggio e Deku sarà al centro dell’arco finale del franchise.

My Hero Academia quindi, per celebrare i dieci anni da sul debutto su Weekly Shonen, nonché della sua serializzazione, ha rilasciato un nuovo toccante corto live-action intitolato “Succession”.

Proprio come All Might ha consegnato il One For All a Deku, il nuovo video dell’anniversario presenta due fratelli che hanno una relazione simile con gli eroi. In passato, franchise shonen come Dragon Ball e One Piece hanno pubblicato video live-action simili, mostrando l’influenza degli anime sul nostro mondo.

Il 2024 sarà uno degli anni più importanti per My Hero Academia. Di fatti come accennato in precedenza, la settima stagione arriverà il mese prossimo. Tuttavia ci sarà dell’altro visto che quest’estate debutterà anche il quarto film della serie, My Hero Academia: You’re Next. Sebbene il mangaka Kohei Horikoshi non abbia confermato quanti saranno i capitoli che separeranno il manga dalla sua conclusione definitiva, quelli recentemente pubblicati stanno preparando il terreno per il gran finale del franchise.

Fonte – Comicbook