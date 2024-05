One Piece 1114: il nuovo capitolo rivela il nome del primo pirata della storia

One Piece è il manga shonen più amato di sempre, in corso da oltre 20 anni sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Nel corso degli anni il mangaka, Eiichiro Oda, ha saputo trasmettere ai fan tante emozioni e colpi di scena che hanno portato One Piece a diventare uno dei più letti in assoluto. Il mangaka sta entusiasmando i fan capitolo dopo capitolo con la saga finale del manga, e sicuramente lo ha fatto di nuovo con il capitolo 1114. Questo infatti si conclude con una rivelazione iconica in quanto rivela il nome del primo pirata della storia.

Questo aggiornamento arriva alla fine del capitolo 1114 di One Piece. L’intero aggiornamento segue Vegapunk, con lo scienziato che continua a condividere al mondo intero i risultati delle sue indagini segrete. Mentre i Astri di Saggezza cercano di mettere a tacere il discorso, Vegapunk riesce a esporre nel frattempo alcune verità rivoluzionarie, e una riguarda l’identità del primo pirata del mondo. E per tutto quelli che se lo stessero chiedendo, si tratta di Joyboy.

Vegapunk infatti annuncia che il personaggio principale di questa storia è nato in un regno con una civiltà incredibilmente avanzata, risalente a 900 anni fa. Come il dio del sole di cui Nika parlava nella leggenda di Elbaf, lui combatteva con un corpo che si allungava e si contraeva. Il# suo nome era Joyboy. È lui quindi il primo uomo ad essere chiamato pirata.

Quindi ecco che l’eredità di Joyboy risale a molto più lontano di quanto ci aspettassimo. La figura leggendaria potrebbe essere meglio conosciuta come il Guerriero della Liberazione, ma sembra che Joyboy possa essere chiamato anche il Primo Pirata.

Questa rivelazione è importante per il Secolo del Vuoto e dipinge Rufy sotto una nuova luce. Il ragazzo ha ereditato la volontà di Joyboy, e il suo Gear Fifth lo conferma. Fin dalla nascita, Rufy ha forgiato un percorso per se stesso, e sembra che la sua natura di libera volontà sia stata ripresa secoli fa dallo stesso Joyboy. Ora è tempo che Rufy porti a termine ciò che l’uomo di 900 anni fa non riuscì a fare. Ma ora più che mai il Governo Mondiale cercherà di fermare il capitano dei Cappelli di Paglia a tutti i costi.

Fonte – Comicbook