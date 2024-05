Tra le uscite Planet Manga del 16 maggio 2024 troviamo i secondi numeri di Everything is Fine, Bless, e Sanda, oltre ad altri successi come Sakamoto Days e Blue Lock – Episode Nagi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 16 maggio 2024.

Le uscite Planet Manga del 16 maggio 2024

Sakamoto Days 13

Generation Manga 47

5,20 €

CHI ERA TARO SAKAMOTO PRIMA DI GUADAGNARSI LA FAMA DI SICARIO LEGGENDARIO?

Un viaggio nel passato che lascerà a bocca aperta, con Taro, studente, in azione insieme alla bellissima e letale Rion Akao e all’esuberante e imprevedibile Nagumo! È tempo di scoprire cos’è successo tra loro e Slur…

Ennead 4

15,00 €

LA VERITÀ PUÒ COSTARE UN PREZZO MOLTO ALTO A CHI NON È DISPOSTO AD ASCOLTARLA

Secoli di menzogne che vengono a galla… Seth e Horus sono costretti a scendere a patti con quello che avvenne davvero il giorno della morte di Osiride. Il giorno dopo il quale l’Egitto non fu più lo stesso. Consigliato a un pubblico maturo.

Cold Lonely Death 3

7,00 €

IL TEATRO DEGLI ORRORI

Il pluri-infanticidio a casa Haikawa sembra collegato a un massacro avvenuto anni prima in Hokkaido, ma la morte di Juzo Haikawa lascia un vuoto nelle indagini. L’ispettore Saeki è alla ricerca del pezzo mancante di questo puzzle maledetto…

Blue Lock – Episode Nagi 3

7,00 €

VERSO IL SUPERAMENTO DEL GIRONE

Nella First Selection, il Team V, trascinato da Nagi, Reo e Zantetsu, continua a vincere. L’ultima partita è contro il Team Z, la squadra di Yoichi Isagi. La sfida, subito serrata e imprevedibile, risveglia qualcosa nell’animo dell’apatico Nagi…

Sanda 2

7,50 €

ASSECONDARE IL NUOVO ISTINTO

Pur disorientato dalla sua identità segreta, Sanda si impegna ad aiutare Fuyumura a ritrovare l’amica scomparsa nel nulla. Mentre diventa chiaro che a scuola non tutto è come sembra, il mistero della scomparsa di Ono pare d’un tratto risolversi…

Everything is Fine 2

14,90 €

SAM E MAGGIE: UNA COPPIA NORMALE CHE VIVE IN UNA VILLETTA NORMALE IN UN QUARTIERE NORMALE

Non c’è nulla di strano in loro, nei vicini, nel cagnolino. Va tutto bene. I due devono solo sistemare un pasticcio… L’agghiacciante e algido horror fra Orwell e Shining in cui tutti i protagonisti hanno una maschera da gatto.

Bless 2

7,00 €

BENVENUTI ALLA MIRROR!

Jun si destreggia tra vari provini come modella, mentre Aia inizia a frequentare una classe serale di make-up e personaggi a dir poco… interessanti, tutti decisi a prevalere nel prestigioso concorso di hair make-up U21. Con rinnovato entusiasmo, Aia è pronto a mettersi in gioco!

Rooster Fighter 6

7,00 €

VIETATO ABBASSARE LA CRESTA!

Di fronte alla soverchiante potenza e all’altrettanto opprimente crudeltà degli Um-Oni, Keiji e Keisuke si trovano in estrema difficoltà. Intanto, nonostante le ferite, Pioko deve riuscire a salvare Morio dal parassita che l’ha corrotto. Ci rimetterà le penne?