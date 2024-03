Se c’è una serie in ascesa alla Shueisha, quella è Sakamoto Days. La serie è stata nei libri per quattro anni adesso, e il creatore Yuto Suzuki ne è stato il principale sostenitore. Con più di 160 capitoli accumulati, Sakamoto Days è un vero successo, ed è in procinto di prendersi la sua prima pausa fino ad oggi: sicuramente un grande record per casa Shueisha.

Sì, avete letto bene. Sakamoto Days non ha mai fatto una pausa improvvisa fin dal suo lancio. Dopo quattro anni, Suzuki si prenderà un po’ di tempo di vacanza, e i lettori del manga augurano all’artista il miglior riposo possibile, in attesa di un annuncio anime che senza dubbio tutti aspettiamo.

Sakamoto Days: il manga va in pausa

La rivelazione è arrivata questa settimana quando la Shueisha ha confermato che Sakamoto Days sarà in pausa nel numero 18. Si prevede che Suzuki starà fuori per una sola settimana prima di tornare. Dopo aver dato così tanto ai fan, i lettori di Sakamoto Days sono ansiosi che Suzuki si riposi. Non è un segreto che lavorare nel mondo dei manga sia difficile, e pochi artisti hanno mantenuto un programma di pubblicazione così rigoroso come ha fatto Suzuki.

Se non siete familiari con Sakamoto Days, la serie è pronta per essere letta. La serie è debuttata nell’autunno del 2020, e ha ancora molta storia da raccontare. La serie narra la storia di Taro Sakamoto, un sicario in pensione che abbandona il suo lavoro sanguinoso dopo essersi innamorato.

Gli anni passano con Sakamoto che invecchia, ma un giorno, la sua vita tranquilla viene sconvolta quando alcuni vecchi contatti emergono per uccidere Taro. Per salvare se stesso e i suoi cari, Sakamoto deve tornare nel mondo dei sicari, ma ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere i livelli precedenti.

Fonte Comic Book