One Piece 1114: Vegapunk rivela una parte del Secolo del Grande Vuoto

La fase conclusiva del manga di One Piece sta davvero entrando nel vivo e lo ha fatto con i capitoli più recenti, con il il 1113 che ha visto Vegapunk rivelare un messaggio sconvolgente. E ora il nuovo capitolo ha rivelato una piccola parte della misteriosa storia del Secolo del Grande Vuoto. Eiichiro Oda si sta concentrando nell’evoluzione del caos sull’isola di Egghead e nel laboratorio di Vegapunk. L’arco di Egghead è a tutti gli effetti il primo grande arco narrativo della Saga Finale di One Piece. I capitoli precedenti hanno preparato i fan a immergersi nei grandi misteri della serie rimasti senza una spiegazione per anni. Stiamo parlando del Secolo del Grande Vuoto.

One Piece aveva precedentemente iniziato a rivelare le scoperte fatte da Vegapunk che lo hanno reso un enorme bersaglio del governo mondiale. A seguito di un attacco apparentemente fatale, è partito in automatico un messaggio registrato trasmesso in tutto il mondo. E il capitolo 1113 ha rivelato che il mondo sta effettivamente iniziando ad affondare sotto i mari. Tuttavia, questa non è l’unica grande rivelazione di conoscenza condivisa da Vegapunk. Infatti il nuovo capitolo di One Piece. il 1114, ha rivelato ciò che lo scienziato ha appreso sul Secolo del Grande Vuoto.

Il capitolo 1114 prosegue quindi con le rivelazioni dello scienziato mentre spiega al mondo che il Secolo del Vuoto è un arco di storia risalente a 800-900 anni fa, completamente cancellata da ogni documento storico. L’unico modo per capire questo pezzo di storia è tradurre i Poneglyph e decifrare quale sia il messaggio del passato. Da ciò che ha appreso da quelli di Ohara e da studi più indipendenti, Vegapunk spiega di aver individuato un pezzo chiave del Secolo del Vuoto, ma di avere una visione attualmente incompleta di ciò che è accaduto.

Ciò che Vegapunk sa per certo, tuttavia, è che durante questo periodo c’era un personaggio nato in una società molto avanzata, 900 anni fa. Come il dio del sole Nika, questo personaggio combatteva con un corpo elastico e il suo nome era Joyboy. Vegapunk lo definisce come la prima persona a essere definita il primo pirata. A questo punto finisce il capitolo, ma presto scopriremo qual è la connessione di Joyboy con il Secolo del Grande Vuoto.

Fonte – Comicbook