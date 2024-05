Tra le uscite manga Star Comics del 14 maggio 2024 troviamo l’esordio di Petshop of Horrors e il romanzo di Purple Haze Feedback – Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Per quanto riguarda l’etichetta Astra, inizia la pubblicazione dell’opera più famosa del grande Frank Miller con Sin City 1 – Il Duro Addio, disponibile in ben quattro edizioni diverse: Regular, Variant, Limited e Ultra-Limited.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 14 maggio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 14 maggio 2024

ADOU n. 7

MUST n.149

di Amano Jaku

€ 7,50

L’ambientazione torna al presente, in Giappone, dove Kariya, l’eminenza grigia del progetto “Adou”, vuole distruggere gli ignobili sogni di potere di chi pensa solo ad arricchirsi…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 47

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Mandando una mail a Shinichi, Ran ha sentito suonare il cellulare di Conan e dentro di lei comincia a farsi strada il sospetto… La ragazza decide quindi di tenere d’occhio il piccolo detective mentre, con Kogoro, segue l’indagine su un omicidio che ruota proprio intorno a un cellulare. Sarà poi la volta di una vicenda che coinvolge gli agenti Takagi e Sato, e di un episodio che vedrà Heiji Hattori e Kazuha alle prese con la morte di un’illusionista!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 25

di Akira Toriyama

€ 15,00

Dopo l’entrata in scena dei cyborg numero Sedici, Diciassette e Diciotto, ancora più potenti di quelli che li hanno preceduti, per i terrestri la situazione si è fatta disperata. Come ultima risorsa, Piccolo raggiunge Dio per fondersi con esso e aumentare la propria potenza. Ma, nel frattempo, un altro temibile mostro fa la sua comparsa…

GATE n. 18

TECHNO n.331

di Satoru Sao,Takumi Yanai

€ 6,50

Guidati dalla Dea dell’Oltretomba Hardy, Itami e il suo gruppo mettono piede a Knapnui, dove vedono una nera oscurità che distrugge ogni cosa. Probabilmente tutto questo è dovuto all’apertura del portale, ma purtroppo nessuna potenza ne consentirebbe la chiusura. Così la maga Lelei escogita una strategia per sbloccare la situazione…

GINKA & GLÜNA n. 3

TECHNO n.332

di Shinpei Watanabe

€ 5,90

LA PRIMA OPERA DEL TALENTUOSO SHINPEI WATANABE, FRA LE SERIE PIÙ AMATE DELLA PIATTAFORMA MANGA PLUS!

Dopo aver sconfitto Sheherazade, Glüna e gli altri si trovano di fronte il rettore dell’Accademia della Magia, quali saranno le sue intenzioni? Ancora alla ricerca dei frammenti di Ginka, il gruppo parte poi per la destinazione successiva. In una città prospera e popolosa, Glüna incontra un ragazzo dall’atteggiamento minaccioso e viene a conoscenza di una verità spaventosa!

INUYASHA WIDE EDITION n. 16

NEVERLAND n.367

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Nelle viscere del monte Hakurei continua il violento scontro tra Inuyasha e Naraku, che sembra fare di tutto per mettere alla prova la potenza del suo nuovo corpo. Mentre Kagome cerca un modo per salvare il povero Koga, Kikyo si avvicina alla montagna sacra e scorge Kagura che fugge via con un misterioso fardello. Cosa nasconde il nuovo Naraku e chi ne farà le spese?

ONE PIECE NEW EDITION n. 103

GREATEST n.279

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Dopo che Sanji e Zoro hanno sconfitto due delle Star di prima classe, il terribile scontro tra Rufy e Kaido entra nel vivo e si fa ancora più violento! Nel frattempo Kidd & Law, che stanno affrontando l’inferocita Big Mom, danno vita a una battaglia al limite della sopravvivenza… I nostri eroi hanno qualche speranza di riuscire a sconfiggere i due potentissimi Imperatori?!

PETSHOP OF HORRORS n. 1

OSHARE n.4

di Matsuri Akino

€ 9,00

INTRIGANTE, ORIGINALE E AFFASCINANTE. UNA DELLE SERIE PIÙ IMPORTANTI DEGLI ANNI NOVANTA.

Nei bassifondi di New York c’è un negozio di animali unico nel suo genere, il cui proprietario è un uomo di origine cinese affascinante e misterioso. All’interno vi si possono trovare bestie di ogni tipo, fino alle specie più rare ed esotiche. Ma proprio quelle creature sembrano essere la causa di una serie di bizzarri episodi che si stanno verificando in tutta la città…

Arriva finalmente in Italia una delle serie più importanti degli anni Novanta, un josei intrigante e originale che ha saputo andare ben oltre il proprio target di riferimento, raggiungendo un pubblico estremamente ampio, qui presentato in una splendida edizione completa in 7 volumi!

PURPLE HAZE FEEDBACK – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO – ROMANZO

di Hirohiko Araki,Kouhei Kadono

€ 18,90

L’ATTESISSIMO ROMANZO DEDICATO A UNO DEI PERSONAGGI PIÙ EMBLEMATICI DELLA SERIE DI JOJO!

Per festeggiare i trent’anni dell’arrivo in Italia della monumentale serie del maestro Hirohiko Araki, Star Comics porta finalmente nel nostro Paese il leggendario romanzo ispirato all’universo de Le bizzarre avventure di JoJo! Un appuntamento assolutamente imperdibile per qualunque fan che si rispetti!

La lealtà di Fugo nei confronti di Giorno, il nuovo boss dell’organizzazione, viene messa duramente alla prova. Per potersi riscattare dopo essersi allontanato dai compagni prima dello scontro con il vecchio boss Diavolo, l’organizzazione gli affida l’incarico di eliminare i traditori in fuga… Una storia che ci parla di individui che non riescono a compiere il primo passo, meravigliosamente tratteggiata da Kohei Kadono!

RECORD OF RAGNAROK n. 19

ACTION n.357

di Azychika,Shinya Umemura,Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

Pur incassando dei colpi tremendi, Tesla continua a rialzarsi. Dal canto suo, Beelzebub non smette di sferrare i suoi potenti attacchi che sfruttano le vibrazioni e a superare i limiti del proprio corpo. Riuscirà il potere della scienza che va oltre il sapere umano ad abbattere la più forte divinità maligna degli Inferi?! L’ottavo match arriva finalmente alla sua conclusione!

RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE n. 1

ACTION n.358

di Keita Iijika,Shinya Umemura,Takumi Fukui

€ 6,50

LO SPIN-OFF DEDICATO A UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DI RECORD OF RAGNAROK!

Jack lo Squartatore, il più famoso assassino della storia: perché proprio un serial killer come lui è stato scelto come rappresentante del genere umano nel quarto match del Ragnarok, lo scontro tra uomini e dei che ha in palio il destino dell’umanità? Per scoprirlo occorre addentrarsi in una Londra tetra e nebbiosa scossa da avvenimenti tinti di “terrore”…

Dopo il successo della serie Record of Ragnarok, arriva lo spin-off dedicato a Jack lo Squartatore, uno dei personaggi più amati del “battle shonen” di Azychika, Shinya Umemura,Takumi Fukui, Keita Iizuka! Siete pronti a conoscere gli oscuri segreti dell’assassino più famoso della storia?

SIN CITY n. 1

IL DURO ADDIO – REGULAR EDITION

di Frank Miller

€ 19,90

LA NUOVA EDIZIONE DELLA SEMINALE E PLURIPREMIATA EPOPEA NEO-NOIR DI FRANK MILLER.

Basin City è universalmente nota con il soprannome di “Sin City”, la città del peccato dove tutto è lecito. Un covo di vizi, criminalità e corruzione, popolato da ogni sorta di feccia della società e individui senza scrupoli.

Il leggendario Frank Miller diventa il cantastorie di questa bolgia infernale e ne esplora gli angoli più reconditi.

SIN CITY n. 1

IL DURO ADDIO – VARIANT EDITION

di Frank Miller

€ 24,90

LA NUOVA EDIZIONE DELLA SEMINALE E PLURIPREMIATA EPOPEA NEO-NOIR DI FRANK MILLER.

Variant cover con effetti speciali, che attraverso il rosso e il nero cala il lettore nell’atmosfera pulp di Sin City.

SIN CITY n. 1

IL DURO ADDIO – LIMITED EDITION

di Frank Miller

€ 79,90

LA NUOVA EDIZIONE DELLA SEMINALE E PLURIPREMIATA EPOPEA NEO-NOIR DI FRANK MILLER.

Una prestigiosa edizione limitata a 1000 copie numerate, con carta di alto pregio e fettuccia segnalibro. Al primo volume si accompagna un cofanetto esclusivo, per raccogliere l’intera serie in edizione LIMITED. La costa dei volumi, inoltre, andrà a comporre una spettacolare illustrazione. Disponibile solo in fumetteria.

SIN CITY n. 1

IL DURO ADDIO – ULTRA-LIMITED EDITION

di Frank Miller

€ 149,90

LA NUOVA EDIZIONE DELLA SEMINALE E PLURIPREMIATA EPOPEA NEO-NOIR DI FRANK MILLER.

Una prestigiosa edizione ultra-limitata a 300 copie numerate con copertina in lamina argento. Ogni volume sarà racchiuso all’interno di una pregiata custodia “slipcase”; all’interno di ogni volume, fettuccia segnalibro in tessuto e una pregiata litografia 20×30 cm che riproduce fedelmente una tavola del fumetto.

TRILLION GAME n. 6

GREATEST n.280

di Riichiro Inagaki,Ryoichi Ikegami

€ 6,90

Grazie al grande successo del suo mobage, la Trillion Game sta crescendo rapidamente e ben presto Haru e Gaku ricevono una proposta di acquisto da parte di Kokuryu, il presidente della Dragon Bank. Ma a quali sorprendenti condizioni?

WELCOME TO THE BALLROOM n. 9

MITICO n.303

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Se Tatara e Chinatsu non vinceranno il Torneo di Danza Sportiva di Tokyo, non potranno partecipare al Grand Prix di Sendai e smetteranno di ballare insieme. I due, nonostante i reciproci dissapori, si lanciano in pista per le qualifiche. Tatara riversa nella danza tutto il coraggio che solitamente non riesce a tirare fuori, dando vita a un “istante di armonia” con Chinatsu. Riusciranno i due ragazzi a trovare il tipo di ballo adatto a loro?!