Star Comics celebra i 30 anni dalla pubblicazione de Le Bizzarre Avventure di JoJo

La casa editrice italiana Star Comics ha riportato sulla sua pagina facebook ufficiale una novità per celebrare i 30 anni dalla pubblicazione de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Il famoso e amato manga scritto e disegnato da Araki è in corso da tantissimi anni. L’anno scorso in Giappone è stato festeggiato il 35° anniversario dell’immortale saga, mentre, in Italia, l’anno dei festeggiamenti è il 2023. La prima edizione italiana risale al 1993 e per questo Star Comics ha deciso di celebrare i 30 anni della serie in Italia.

Per l’occasione la casa editrice italiana ha deciso di annunciare due novità imperdibili per tutti i fan di una delle serie più originali di sempre. Parliamo di due titoli, con il primo che si intitola le Bizzarre Avventure di JoJo: Crazy Diamond’s Demonic Heartbreak. Si tratta di un manga spin-off scritto da Kouhei Kadono, autore di Purple Haze Feedback, e illustrato da Tasuku Karasuma, autore di No Guns Life. È il primo spin-off ufficiale de Le bizzarre avventure di JoJo in un formato manga non illustrato da Hirohiko Araki. Questo spin-off è ambientato a Morio-cho, la città di Diamond is Unbreakable, che vedrà protagonisti alcune “vecchie conoscenze” dell’universo creato dal mangaka.

L’altra novità per festeggiare i 30 anni dal debutto, è Purple Haze Feedback – Le Bizzarre Avventure di JoJo – Romanzo. Kohei Kadono firma un romanzo incentrato su uno degli iconici personaggi di Vento Aureo del maestro Araki.

Tutti coloro interessati a questa importante novità legata al mondo di JoJo, devono sapere che i titoli su citati saranno disponibili a partire dal prossimo autunno in fumetteria, libreria e store online.