The JOJOLands: un Easter Egg rivela lo status di Kishibe Rohan

Hirohiko Araki a febbraio di quest’anno è tornato al lavoro con la nona parte di JoJo, intitolata The JOJOLands. I primi due capitoli hanno subito catturato l’attenzione dei fan, suscitando soprattutto stupore nel secondo capitolo. Qui infatti fa la sua comparsa, chiaramente inaspettata, Kishibe Rohan. Dopo la pubblicazione del terzo capitolo di The JOJOLands, alcuni fan hanno espresso alcuni dubbi legati a Rohan.

Nell’ultima pagina del secondo capitolo del manga si scopre che il proprietario del diamante da sei milioni di dollari era proprio Kishibe Rohan. Da questo momento i fan di JoJo hanno tentano di capire se questo fosse effettivamente il vero Rohan e quale fosse il suo vero ruolo nella nona parte del manga. Con il presente articolo riportiamo che nuovo easter egg potrebbe aiutare i fan a farsi un’idea migliore sul ruolo di Rohan in The JOJOLands.

Jodio, Dragona, Paco e Usagi procedono verso il loro obiettivo, ossia derubare questo diamante. Durante questa missione, il quartetto scopre qualche dettaglio in più su chi è Kishibe Rohan. Lo stesso Jodio riconosce Kishibe Rohan grazie alla sua serie manga immaginaria, “Pink Dark Boy“. Si imbatte anche in una foto che potrebbe indicare che questo Kishibe Rohan è lo stesso introdotto in Diamond Is Unbreakable. Con Steel Ball Run e JoJolion che sono ambientati in un universo alternativo rispetto alle parti precedenti della serie, questo nuovo easter egg potrebbe cancellare molte supposizioni originali riguardo all’universo JoJo a cui appartengono Jodio e Dragona.

Nell’universo originale della serie, Rohan ha un cane di nome Bakin, che interpreta un ruolo in Così parlò Kishibe Rohan. Nel terzo capitolo di The JOJOLands, Jodio si imbatte in un’immagine del cane nella dimora di Rohan. È possibile che questa sia ancora una versione alternativa del mangaka che possiede un cane simile e con lo stesso nome. Tuttavia l’idea che si tratti dello stesso Kishibe si è rafforzata.

Questa teoria nasce dalla pagina Twitter dell’insider Saitamagoated. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Rohan Kishibe's dog 'Bakin' from the OG universe makes an appearance in this chapter is this person actually the same Rohan that we know ?#JojoLands3 pic.twitter.com/Ad335jyxZy — JOL (@Saitamagoated) April 18, 2023

Rohan avrà grande rilevanza quest’anno. Non per la sua ultima apparizione in The JOJOLands, ma soprattutto per il primo adattamento live-action che debutterà in Giappone il mese prossimo. In questo live-action Kishibe Rohan si reca in Francia per visitare il Louvre. Come nel caso della maggior parte delle sue avventure secondarie, al di fuori della storia principale, si verificheranno tantissime vicende intricate.

